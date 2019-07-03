Виталий Кличко: Майк Тайсон – хороший пример того, как можно все иметь и все потерять

Виталий Кличко, обладатель мыслимых и немыслимых титулов, начал карьеру боксера еще школьником. А все для того, чтобы сегодня уверенно сказать: «Я живу в гармонии с собой, а Майк Тайсон – хороший пример того, как можно все иметь и все потерять».

От автора

У меня с Виталием было несколько интервью. Самое первое состоялось в Киеве, когда спортсмен не был еще политиком. Что я могу сказать о Виталии Кличко? Элегантен, галантен, внимателен. Возможно, все это было для журналиста из Латвии, но нет… Виталий был всегда искренен. Я не задавала никаких политических вопросов. Мне был интересен просто человек.

- Виталий, а что для вас счастье, карьера, благополучие?

- Я думаю: наша жизнь, счастье, карьера – дело исключительно нашего собственного выбора. Вот пример. Майк Тайсон – хороший пример того, как не нужно делать. Известное имя в спорте, известный человек в мире бокса, зарабатывавший кучу денег, имевший ошеломительный успех… А что потом? Простите, но кроме сочувствия, он не вызывает никаких эмоций. Жаль. Мы сами должны выбирать, как жить, как относиться к тому, что с нами происходит.

- Виталий, я бы описала вас так: эдакий украинский мачо в европейском стиле. Вы всегда на позитиве. Не устаете быть в центре внимания?

- В жизни я много раз доказывал, что я могу, что мои желания исполнятся. Помню, еще во времена перестройки, можно было по телевизору увидеть бои известных боксеров. Мы, мальчишки, буквально прилипали к телевизору и, затаив дыхание, смотрели, как, например, Майк Тайсон крушит и отправляет в нокаут соперников. Мне тогда было только 16 лет. Но тогда я уже сказал друзьям, что стану чемпионом мира и побью этого Тайсона. Мне, конечно, никто не поверил, но спустя годы, когда я завоевал этот титул, то напомнил о нашем разговоре одноклассникам.

- Жизнь преподносит сюрпризы!

- Жизнь – потрясающая штука!

- Виталий, не секрет, что вас любят женщины. Что для вас главное в общении с женщиной?

- Знаете, в молодости….

- Но вы и сейчас в прекрасном возрасте!

- Спасибо. Но в ранней, скажем так, я обращал внимание на внешнюю сторону, но чем больше узнавал женщин, то понимал, что главное – общение. Нет ничего привлекательней, чем умная женщина! Точно. А когда женщина только красиво, но… можно испытать огорчения.

- Вы верите в любовь с первого взгляда?

- Да, я верю в любовь с первого взгляда! Я верю в Бога! Все, что есть у нас в жизни – дар Бога!

- А вы верите в ранние браки? Сегодня молодежь не спешит в загс.

- Верю ли я в ранние браки? Не знаю. Одни люди соединили судьбы в 18 лет и живут до старости, а другие и в 50 лет не нашли свою половину. Сложный вопрос. Как Бог даст.

- Вы часто упоминаете Бога…

- Я живу с Богом. Знаете, Бог реально «вмешивается» в судьбу. У меня бывало, когда перед боем я говорил: «Господи, помилуй!» И становилось спокойно на душе и уже не боялся проиграть, получить травму.

- А что для вас бокс? Я понимаю, что вы скажите, что бокс- жизнь! А как вы душой этот вид спорта воспринимаете? Странный вопрос?

- Нет. Бокс – традиция. Это театр, где концовку никто не знает заранее. Это только в кино красиво, а в жизни все иначе.

- Виталий, европейцы говорят: «Где дом, то там и родина». Вы согласны с этим высказыванием?

- Знаете, для меня Родина – школа, в которую я ходил, детский сад, мои родители. Это Киев. А еще – кусочек, например, Юрмалы, Риги. Кстати, в Риге я был влюблен в местную девушку. Но это было давно. Мои чувства и эмоции и есть Родина.

- Благодарю за интервью.