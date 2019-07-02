Анна Харитонова: «Даже самый слабый противник может дать очень сильный бой»

Анна Харитонова начала свою спортивную карьеру с дзюдо, но после участия в Олимпиаде-2008 в Пекине девушка перешла в самбо. Как признаётся спортсменка, о выборе своём не пожалела. В 2013 году она выиграла чемпионат мира, Европы и Универсиаду. Сейчас Харитонова полностью посвятила себя тренерской работе. В интервью «Аргументам недели» самбистка рассказала, почему не бывает лёгких побед и как ей помогла наука.

– Слышала, что вы пошли в секцию борьбы, чтобы мальчики не обижали. Это правда?

– Я жила в Москве в районе Сетунь. Там были драчуны, приходилось за себя заступаться, да. Но, честно говоря, мне нравилось быть боевой, всегда хотела постоять за себя и подруг. Бывало, подруги специально на кого-нибудь наедут, а потом кричали: «Аня, помоги!». Сначала ходила, разбиралась, а потом надоело. Говорила им, сами пристали, сами и разбирайтесь. Но на всякий случай стояла на стороже, чтобы ничего не случилось. Было такое, что и стрелки во дворе забивали. Пойдешь гулять, кто-то скажет: не туда пошла, не там стоишь. Приходилось спокойно разговаривать, объяснять, что надо корректно себя вести.

В третьем классе пошла на борьбу. Настолько её полюбила, что с радостью бежала на следующие тренировки. Мне всегда хотелось быть лучшей. Не из зависти к кому-то, а просто было стремление.

Кстати, мальчишки за меня не заступались. Наоборот. Я за них. Никогда не было обидно из-за этого. Мне всегда нравилось их защищать, быть самой сильной. С возрастом, конечно, понимаешь, что ты всё-таки женщина. Вот, наверное, и мужа выбрала себе такого, с которым можно быть разной.

Но, несмотря на мой боевой характер, я достаточно стеснительный человек. Когда училась в институте на психолога, специально брала доклады, чтобы побороть страх публичных выступлений. Сейчас вот учусь играть на электрогитаре. Если занимаюсь один на один со своим преподавателем, то у меня всё нормально получается. Но стоит кому-нибудь зайти в комнату, начинаю сбиваться. Никита, мой педагог, часто говорит, что пора уже выступать на сцене. А я каждый раз отмазываюсь: то сборы у меня, то мастер-классы. Но рано или поздно придётся перебороть страх сцены.

– Вы сказали, что окончили психологический факультет. Почему решили пойти именно туда?

– Это случайно произошло. Я не знала, куда подавать документы. После школы хотела пойти в налоговую академию, но впереди было первенство мира. Для меня турнир был важнее, чем поступление в институт. Вступительные экзамены и подачу документов пропустила. Думала, не страшно, год отдохну. Приехала с первенства с третьим местом, а брат поступил в институт на юридический факультет. Я подумала, пойду к нему, но на заочное отделение. Но и тут опоздала. На следующий год решила, пойти на платное, там проще. Сидели с папой, думали, что выбрать. Он говорит, иди на психолога, в жизни пригодится. А я психологов ужасно не любила. Мне казалось, они все ни о чем, как и сама наука. Но когда пошла учиться, поняла, что это очень интересно! Можно понять закономерности психики людей в жизни и в спорте. Такие знания помогают преодолевать стрессовые ситуации и достигать целей.

Меня даже звали в сборную по дзюдо как спортивного психолога. Я как раз в магистратуре училась. Говорили, ну ты ж спортсменка, ещё с образованием. Знаешь всё изнутри. Но я отказалась. Раньше консультировала девчонок. До сих пор многие обращаются, просят помочь. Но решила, что пока не защищу кандидатскую диссертацию, заниматься этим не буду.

В какое-то время меня наука спасла. В 2008 году я приехала с Олимпиады в ужасном стрессе. Представьте, я ехала туда лидером в своём весе, и первую схватку проигрываю. Очень тяжело психологически это пережить. Рыдала долго. Это просто моментальное крушение всех надежд. Тогда погрузилась в учёбу. Мне это так понравилось. Сам процесс написания курсовых, диплома, магистерской работы и кандидатской очень увлекал. Я ездила в Ленинскую библиотеку, рылась в книгах, искала информацию в интернете. Всё писала сама. Надеюсь, скоро защищу диссертацию.

– Когда у вас есть знания в области психологии, что бы вы себе сказали или посоветовали 10 лет назад?

– Не знаю. Знаю, что на Олимпиаде точно бы выступила лучше.









– Были ли у вас легкие победы?

– Никогда не бывает легких побед. Даже самый слабый противник может дать очень сильный бой. Важно морально хорошо настроиться. Если этого не сделать, то проиграешь любому, да и травмироваться можешь. В спорте главное не получить травм. Слабых соперников не бывает. На каждую схватку надо настраиваться как в последний раз.

– Вас тренирует ваш муж. Это помогает тренировочному процессу или мешает?

– Для начала скажу, что сначала он стал моим мужем, а потом тренером.

Знаете, у всех по-разному. Кто-то и своих детей тренирует, а кто-то специально туда не лезет. Мой муж не очень этого хотел. Боялся, что конфликты на ковре перейдут в семейную жизнь. А я настояла, меня, наоборот, мотивирует. Выходя на ковёр, знаю, что не хочу подвести мужа, а хочу показать, что многое могу.

У меня сложный характер, могу прикрикнуть, послать на тренировке. Один раз это сделала. Он сказал, ну всё, до свидания, тренируйся сама. Извинилась, сказала, больше не буду.

Он грамотный борец, видит насквозь партнёра, подскажет, как с ним бороться, чтобы меньше затратить сил.

– Вы сильная, уверенная на ковре, а дома какая? Более мягкая?

– Такая же сильная, уверенная, но умеющая идти на компромиссы ради любимого человека.

– Спортсмены – лидеры по натуре. Как оба лидеры уживаются в семье?

– У мужа есть очень хорошее качество: он никогда не боялся, что я достигну большего, чем он. В других семьях есть конфликты на этот счёт, у нас, к счастью, нет. Это же мне Игорь посоветовал перейти из дзюдо в самбо. Сказал, там точно стану чемпионкой мира. Сначала очень не хотела идти, но потом прислушалась. Выиграла чемпионат Европы, Мира, за год стала Заслуженным мастером спорта по самбо. Муж теперь говорит, что если бы пошла раньше, достигла ещё большего.

Да и самбо в жизни пригодилось.Как-то раз с мамой ехали домой на автобусе. Купили чайник. Я выронила деньги, какой-то мужчина поднял их и вышел из транспорта. Мы за ним. Он очень высокий, я ему по пояс была, а мама ещё меньше. Начали с ним разбираться, просили вернуть деньги. Мужчина в лоб толкает меня, а я в ответ ему бью кулаком в пах и делаю зацеп ногой. А мама давай его чайником колотить! Правда, вор всё равно убежал.

– Знаю, что у вас есть медаль «За воинскую доблесть» II-й степени перед Отечеством. Мечтали когда-либо о службе?

– В 2003 году меня взяли в Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) как перспективного спортсмена. Как только начался призыв в армию, сказала, буду служить. Ещё естьмедаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I-й и II-й степени, наградили за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Ещё и за победы на Всемирных военных играх. Это правительственные награды. Вручил мне их министр обороны РФ Сергей Шойгу. Приятно было. Я очень ждала с ним встречи. Ведь с президентом Владимиром Путиным виделись почти все, а с Шойгу – нет. На мой взгляд, это самый лучший министр обороны, который у нас был. Недавно мы с ним виделись в Санкт-Петербурге, я проводила мастер-классы для суворовского училища. Он тоже приехал, сидели потом с ним за круглым столом. Он постоянно улыбался, очень приятный человек. Когда меня награждал, говорил: «Молодец, товарищ лейтенант».

Что касается спорта, то три года назад официально завершила спортивную карьеру. Не жалею. То, что в самбо можно было достичь, достигла. Удовлетворение есть. Теперь мне нравится передавать свой опыт другим. Сейчас я тренер спортивной команды дзюдо и самбо ЦСКА, старший лейтенант. Провожу мастер-классы в суворовских училищах и кадетских корпусах, езжу на сборы в качестве тренера женской сборной России по самбо. Наблюдаю, как дети занимаются. Конечно, везде есть и сильные, и слабые. Те, которые стремятся к чему-то, и те, кому-то это не нужно. Это всегда было и будет.







