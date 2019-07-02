Психолог Хигир: Тренер «Локомотива» Семин может наорать, но человек не конфликтный

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Фамилия образовалась от древнееврейского имени Семен – «Услышанный богом». Юрий – с латыни «Земледелец». Павлович – от греческого «Малый». Сочетание имени фамилии и отчества говорит о том, что человек сложный, эмоциональный, упрямый, настырный.

Родился в мае (11-го) – опять таки взрывной, очень эмоциональный. Поэтому на бровке и орет, как резаный. Резко-континентальная психика. Как погода: то дождь, то солнце.

Настроение может меняться с плюса на минус прямо в одном разговоре. Тренер успешный, но, где бы ни работал, тянуло всегда в Москву – в «Локомотив», который считает своим детищем. Когда в свое время его убирали из команды, очень переживал. Может накричать на игрока, но всегда по делу. Быстро отходит, но ни перед кем извиняться не станет. Самостоятельный. Если руководство решает приобрести какого-то футболиста, не спросив его мнения, резко и даже бурно реагирует. Если начальство не выполняет обязательства перед каким-то игроком, может пойти на конфликт. Заботится о достойных зарплатах для своих футболистов, но сам не меркантильный. Творческий тренер, аналитик, может по ходу игры, перестроить команду. Прищур свидетельствует о работе мысли в данный момент. Умеет настроить команду. Строгий. Считает: раз игроки получают деньги, то должны отрабатывать по полной. Если игрок халтурит на тренировках или нарушил режим, вызовет к себе, поговорит, но не на повышенных тонах. Если футболист курит, сделает замечание (сам когда-то курил). Как майский, часто не доволен происходящим. Это читается на лице. Об этом свидетельствует и своеобразная ухмылка. Обожает женщин. Порядочный. С хорошим чувством юмора, любит анекдоты, слушая, приятно улыбается. Общительный. Прямой, открытый, не способен на подковерные делишки. Видимо, сейчас не выпивает. Не очень терпеливый. Дотошный, если упражнение не получается, будет его долго отрабатывать.

На лбу крупные длинные морщины – это следы от бесконечных стрессовых ситуаций. Форма губ - вечно всем не доволен, даже если команда выигрывает. Ему трудно угодить вообще по жизни. От этого возникают некоторые конфликты и в семье, поэтому старается больше находиться на базе. Иногда конфликтует с врачами, когда те перестраховываются и говорят, к примеру, что какого-то футболиста надо поберечь. Подбородок говорит о сочувствии.

Оценки (по десятибалльной системе) человеческих и профессиональных качеств Юрия Семина от профессора Хигира:

- Умение настроить команду - 10

- Умение создать здоровую атмосферу в команде - 8

- Требовательность - 9

- Творческое начало - 10

- Чувство юмора - 8

- Интуиция - 8

- Качества педагога - 10

- Дипломатичность - 4

- Общительность - 7

- Открытость - 10

- Конфликтность - 4

- Ранимость - 7

- Самолюбие – 7

- Самоирония, самокритика – 6

- Аналитический ум – 10

- Твердость характера - 9

- Упрямство - 8

- Терпеливость – 4

- Умение приспосабливаться - 4

- Самостоятельность в решениях - 10

- Дотошность – 10

- Способность пойти на риск – 10

- Находчивость - 9