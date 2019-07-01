Валерий Рейнгольд: Новый формат лимита на легионеров убьет наш футбол!

Знаменитый спартаковец Валерий Рейнгольд поделился с еженедельником «Аргументы недели» впечатлением от игры «Спартака» на турнире Кубок Париматч и высказался пессимистически о ситуации в нашем футболе.

«Первую игру с «Ростовом» на этом турнире «Спартак» сыграл безобразно, молодежь плохо бежала, глаза не горели, - сказал знаменитый спартаковец Валерий Рейнгольд еженедельнику «Аргументы недели». – Даже не хотел смотреть следующий матч, но против ЦСКА была совсем другая игра, «Спартак» имел преимущество, и не потому что полматча играл в большинстве – показал, в общем-то, для этого времени хорошую веселую игру. Но, мне кажется, в этом сезоне «Спартаку» придется очень тяжело: мало ребят приличного уровня, а чемпионат тяжелый. Думаю, за чемпионство бороться не будет. Расстались с возрастными (Глушакову – 32, Комбарову – 32), но где взять игроков хорошего уровня? Хороший игрок стоит 60-70 миллионов евро. Есть такие деньги? Нет. Ни у кого, не только у «Спартака». Поэтому, в общем, картина печальная. Ну, какая Лига чемпионов для ЦСКА! Им еще учиться и учиться. Посмотрел на «Краснодар» (тоже участвуют в Лиге чемпионов) - Бубнов хвалит команду, а что хвалить то! Не играют, а мучаются. Да, стиль красивый, держание мяча и так далее. Но игроков-то хороших нет! Футбол делают не схемы, не тренеры, а футболисты. А у наших мастерства не хватает, футбол слабенький. Не могут они играть в красивый футбол. Это не их вина, это их беда. Такие уж от природы. Кононов говорит о возрождении спартаковского футбола – но нет для этого футбола исполнителей, как ни старайся! Нет цымбаларей, тихоновых, черенковых, дасаевых… К тому же еще на новый формат перешли - на поле смогут появляться одновременно восемь иностранцев. Это вообще убьет наш футбол! Как смогут российские молодые футболисты без игровой практики выиграть конкуренцию у этих иностранцев? Никак! Надо наоборот ужесточить лимит. Иначе – крах! И будем молиться на Дзюбу: какой великий – Сан-Марино забил пять голов! Считаю, формат должен быть такой: 6 россиян + 5 легионеров. То есть в заявке сколько угодно иностранцев, но на поле одновременно только пять!»