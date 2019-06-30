«Спартака» нанес поражение ЦСКА 3:1

Сегодня, 30 июня в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер» на стадионе Sportplatz TSV Pollau (Пеллау, Австрия) 2-й тур, состоялся поединок двух непримиримых соперников «Спартака» и ЦСКА и есть надежда - игра станет украшением всего футбольного вечера.

Игра началась, и пока команды бьются за центр поля стоит напомнить, что «Спартак» и ЦСКА продолжают искать себя, перестраивая игру и составы. Обе команды остались без Лиги чемпионов на сезон-2019/20, обе проиграли первые матчи в "Кубке Париматч Премьер". В итоге два столичных гранда подходят к дерби с одинаковыми шансами на успех.

Первый угловой подали армейцы, но без успеха. Немного сумбурно команды начали встречу. Все стараются играть быстро, что приводит к большому количеству потерь мяча в центре поля. Длинными неточными забросами вперёд обменялись команды. На 7 мин ошибся защитник армейцев Магнуссон и Бакаев воспользовался этим и открыл счет: 1:0, повели спартаковцы. Последовал заброс Айртона слева к воротам. Магнуссон наступил на мяч и "подарил" его Бакаеву. Зелимхан с линии вратарской площади "расстрелял" Помазуна.

Хорошо, что все так получилось. О “Спартаке” говорить уже совершенно невмоготу, особенно после старта "Кубка Париматч Премьер" и поражения от “Ростова”, - сказал футбольный комментатор Александр Шмурнов. “Спартак” оказался слишком далек даже от минимальной сыгранности, непонятно, как впишутся новые футболисты, какие будут сочетания. В случившимся взятии ворот помог случай.

Магнуссон слева на дальнюю штангу навесил слишком сильной. Бийол с трудом сумел сохранить мяч в поле. Бакаев справа прорвался в штрафную площадь армейцев, но его удар по воротам успел заблокировать Васин, видимо понравилось Бакаеву атаковать ворота ЦСКА. Темп встречи остаётся по-прежнему высоким. С точностью передач становится получше. Команды попеременно начинают проводить хорошие комбинации с продвижением вперёд. Обляков от углового флага навесил на ближнюю штангу. После серии рикошетов Нисимура пробил рядом со штангой .Чалов справа вывел к воротам Бийола, но его удар по воротам заблокировал Айртон.Пауза,на водопой на стадионе очень жарко - +32.

Идёт игра вязкая и на 27 мин. у ворот «Спартака» случился рикошет от спартаковского защитника Ломовицкого и счет равный 1:1, а всё было так: Бийол слева проскочил вперёд и прострелил к воротам. Айртон попытался выбить мяч, но попал в Ломовицкого, от которого сфера и отскочила в сетку.Нисимура слева навесил к дальней штанге. Айртон первый на мяче, но его вынос получился на Набабкина.

Обе команды показали приблизительно одинаковые результаты в завершившемся чемпионате России, с той лишь разницей, что четвёртое место, занятое ЦСКА позволило армейцам напрямую квалифицироваться в Лигу Европы, а Спартаку придётся преодолевать сито квалификации.

Армейцы продолжают держать мяч на чужой половине поля. Ахметову с дальней дистанции по воротам помешал пробить Фернадо.

У «Спартака» долгое комбинирование с мячом не завершается ключевой передачей для нанесения удара по воротам, похоже действуют и армейцы, они забрали мяч под свой контроль и катают его поперёк поля у центрального круга без обострения в штрафной соперника

Луис Адриано с Набабкиным повздорили на фланге. Арбитр обоим показал по жёлтой карточке, но они продолжили выяснять отношения и арбитр удалил Набабкина Армейцы долго требовали и карточки для Луиса Адриано за отмашку. Совершенно необязательно на товарищеском турнире какие-то сверх-эмоции испытывать в матче армейцев со “Спартаком”, и тем не менее, это дерби, и в нем может в большей степени захотеться кому-то себя проявить. Уже и тренеры подключились к обсуждению. Арбитр добавил 3 мин к основному времени. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме большое количество замен в перерыве произошло в командах. В "Спартаке" вышли на поле Гапон, Игнатов, Ханни и Понсе. В составе ЦСКА вышли на полое Чернов и Тикнизян.Армейцы играют в меньшинстве, 9 полевых игроков из-за удаления Набабкина. Обляков справа со штрафного навесил к ближней штанге. Заработан угловой удар.

Чалов справа убежал вперёд, но с линии штрафной площади пробил выше ворот. Эмоции не отпускают игроков, много нарушений правил, остановок игры и поединок опустился до эпизодов, что печально.Чалов пяткой откатил мяч на Ахметова, который с двадцати одного метра пробил выше ворот. Спартаковцы использовали преимущество в численности и один за другим забили 2 гола расстроенным армейцам .

Сначала Фернандо исполнил справа штрафной удар. Армейцы выбили мяч, но он вернулся в штрафную площадь, а Гапонов с четырнадцати метров точно пробил в правый верхний угол-2:1, а затем Зобнин справа прострелил на одинокого Ханни, который с десяти метров пробил Помазуна -3:1

Серия замен у ЦСКА. Покинули поле Ахметов, Чалов, Кучаев и Обляков. Вышли: Бистрович, Аванесян, Янов, Марадишвили.

Замена в составе "Спартака": вместо Николая Рассказова на поле вышел Андрей Ещенко. У «Спартака» много позиционной игры, без обострения, но в штрафной всё разваливается из-за неточной ключевой передачи, плохо открываются игроки для получения паса для нанесения удара по воротам. Янов в борьбе с Умяровым заработал угловой удар. Бистрович навесил на ближнюю штангу, где находился только Понсе, мяч выбит.Игнатов справа ворвался в штрафную площадь, но Магнуссон сыграл невозмутимо против Михаила и выбил мяч.

После ошибки Ещенко Н'Диайе выскочил один на один с Максименко, но пробил выше голкипера и выше ворот. Ближе к концу матча следует отметить что у обеих команд не просматривается рисунок, основная тема нападения, а ведь это один из важнейших компонентов подготовки игроков к новому сезону, еще есть время хорошо подготовиться к чемпионату РПЛ. На этом матч завершился.