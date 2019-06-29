«Црвена Звезда» (Белград,Сербия) уступила «Зениту» со счетом 0:1

Сегодня, 29 июня питерский «Зенит» провел свой четвертый товарищеский поединок на тренировочном сборе в Австрии. теперь подопечные Сергея Семака сразились с более серьезным оппонентом – белградской «Црвеной Звездой».

Прошлый сезон в сербской Суперлиге «Црвена Звезда» ожидаемо завершила на первом месте. В 37 матчах команда отпраздновала 33 победы, при этом проиграла лишь однажды. «Црвена Звезда» показала хорошую результативность, забив 97 голов в национальном первенстве.

Игра началась Дзюба с Азмуном создали уже момент у ворот сербов. Сердар справа не смог переиграть Поповича. Сербы разыграли угловой удар и навесили к воротам. Напряжённо у владений Лунёва, но мяч снова выбит за пределы поля.Неожиданно много болельщиков сербской команды сегодня в Австрии. Около четырёх сотен прибыло поддержать "Црвену Звезду".

Смольников заработал угловой удар. Нобоа навесил на Дзюбу, который головой пробил выше ворот. Жирков слева прошёл вперёд и исполнил перевод на Ригони. Эмилиано обострить игру не смог справа.

Гранд сербского футбола минувший сезон проводил в групповом этапе Лиги Чемпионов. Там белградцы попали в группу смерти – «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Наполи». Впрочем, мальчиками для битья «Црвена Звезда» в этой компании не была. Сербам удалось в родных стенах сыграть вничью с «Наполи» (0:0), а также сенсационно обыграть «Ливерпуль» (2:0), который в том сезоне впоследствии взял кубок Лиги Чемпионов. А вот Кубок Сербии «Црвене Звезде» выиграть не удалось – в финальном матче она уступила своему злейшему врагу «Партизану» (0:1)

Жирков с Дриусси по левому флангу не смогли прорваться вперёд. Бен-Набуан от углового флага навесил на Йованчича. Последовала скидка на Йовичича, чей удар игроки "Зенита" заблокировали. Бен-Набуан справа выкатил мяч на Йованчича, чей удар с двадцати трёх метров заблокировал Нобоа.

В прошлом году команды сыграли товарищеский матч во время зимнего межсезонья – победа досталась питерскому коллективу (1:0). На официальном уровне соперники пересекались еще в 2004 году в последнем квалификационном раунде перед групповым этапом Кубка УЕФА. Тогда питерцы дважды разобрались с сербами: дома они их разгромили 4:0, а в гостях победили со счетом 2:1.

Марин справа с двадцати четырёх метров пробил немного левее ворот . Сербы захватили инициативу, больше владеют мячом, делают опасные кроссы с флангов в штрафную зенитовцев С преимуществом сербской команды прошли стартовые минуты встречи. Вот только моментов у ворот Лунёва не было, а Дзюба с Азмуном в самом начале встречи моментик создали. На табло при этом нули. Гобелич справа в штрафной площади получил мяч, но Ракицкий не позволил Марко нанести удар по воротам.

У Оздоева не прошёл заброс в штрафную площадь на Дзюбу, у зенитовцев проблемы с начальной фазой атаки, плохо выходят коротким пасом из под прессинга Пауза в матче, жаркая погода в Австрии вынуждает арбитра отправить игроков попить водички. 15 Евро сегодня стоит вход на трибуны. Казна небольшого австрийского стадиончика значительно пополнится. После паузы в матче инициатива перешла к "Зениту". Мяч больше стал задерживаться у питерцев, а действия на поле перемещаются к штрафной площади сербов.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» занял первое место в турнирной таблице и забрал титул чемпиона России. «Сине-бело-голубые» за сезон набрали 64 очка и на их счету 20 побед над клубами Премьер Лиги.

Марин с двадцати метров пробил рядом с правой штангой. Марин исполнил угловой удар. Жирков на ближней штанге был первым на мяче и уверенно сыграл на вынос.После прострела слева Иванич с восьми метров бил в угол, но Лунёв сумел отбить мяч.Азмун по центру здорово прорвался вперёд, а вот трёхходовка Азмун-Дзюба-Оздоев не прошла.

На 39 мин.Гол!!0:1!!!АЗМУН!!! Жирков слева навесил на Азмуна. Удар Сердара пришёлся в штангу, но мяч отскочил снова к Жиркову. Юрию удачно с острого угла пробить не удалось, но иранец оказался в нужном месте и дослал футбольный снаряд в сетку ворот. Бен-Набуан на чужой половине поля прихватил руками Оздоева. Перерыв! "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 0:1.

Второй тайм в Бишофсхофене! Разыграли сербы угловой удар. Навес Марина на Родича хорош, но скидку Милана прервал Оздоев. Сербы пытаются отыграться и активно атакуют ворота Лунева Бен-Набуан справа с острого угла пробил по воротам. Лунёв отбил мяч."Црвена Звезда"очень активно начала второй тайм. Одна волна атак сменяется другой.

Следующий угловой сербы разыграли. Дальний удар Гобелича Лунёв с трудом парировал.

Бен-Набуан навесил от углового флага на Родича, но Нобоа не позволил Милану нанести удар по воротам.Что-то случилось с мячом. Сербы выбили его за пределы поля и потребовали замены.Йовичич слева издали пробил по воротам. Лунёв в очередной раз сыграл надёжно. Жирков слева навесило на Азмуна. Сердар опередил соперников, но удачно пробить по воротам не смог. У Ригони не получился удачным навес от углового флага. На подборе удачно сыграл Жирков.Азмун убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Поповича. Замена в составе "Зенита": вместо Себастьяна Дриусси на поле вышел Олег Шатов.

Боакье выскочил один на один с голкипером справа, но с острого угла переиграть Лунёва не смог. Марин от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Иванович не позволил соперникам прицельно пробить по воротам.

Зенитовцы плохо открываются для приёма мяча, движение игроков не совпадают с комбинациями, многопозиционной игры, без обострения в штрафной соперника Ригони от углового флага навесил на Дзюбу, но Артём в окружении соперников не добрался до мяча.

Ригони слева прострелил на Дзюбу, чей удар пришёлся в Поповича.Пауза в матче. Арбитр отправил игроков к скамейкам запасных попить водички. Замена в составе "Зенита": вместо Артёма Дзюбы на поле вышел Андрей Мостовой. Серия замен у "Црвены Звезды". Покинули поле Йовичич, Родич, Боакье и Милунович. Вышли на поле Бабич, Симич и Стойкович.Вулич справа ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам -Лунёв поймал мяч.

Судя по всему, что происходит на поле зенитовцы играют на удержание счета, только зачем это делать в товарищеском, тренировочном матче? Замена в составе "Зенита": вместо Сердара Азмуна на поле вышел Леон Мусаев.Снова Лунёв на высоте!!! Евтович справа прорвался вперёд и с двенадцати метров пробил по воротам. Лунёв отбил мяч, который прокатился рядом со штангой.

Угловые удары к конце встречи у сербов стали получаться хуже. С уходом с поля Боакье вариативность заметно снизилась.Шатов слева со штрафного пробил в стенку. Звучит финальный свисток!"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) — 0:1.

На этой победной ноте завершился тренировочный сбор «Зенита» в Австрии.Четыре победы в четырёх встречах. Теперь домой, ведь 06 июля у «Зенита» игра в Суперкубке с «Локомотивом».