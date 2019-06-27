"Краснодар" с минимальным счетом победил ЦСКА 1:0

Сегодня, 27 июня 2019 года, одни из ведущих команд прошлого сезона российского чемпионата сошлись в матче "Краснодар" — ЦСКА на стадионе Sportplatz TSV Pollau (Пеллау, Австрия) в рамках футбольного турнира «Кубок Матч Премьер».

Арбитр матча Юлиан Вайнбергер (Австрия). Все знают, что когда играют "Краснодар" – ЦСКА, матч обещает быть достаточно интересным. В прошлом сезоне «быки» и «армейцы» пересекались между собой дважды, и в обоих случаях краснодарский клуб одержал победы (2:1 — на выезде, 2:0 — дома). После этих поражений у «ЦСКА» есть возможность взять реванш, хотя бы в товарищеском турнире.

Относительно спокойно начинается наша игра, игроки "Краснодара" и ЦСКА пока просто присматриваются друг к другу. Сразу же "Краснодар" попытался провести контратаку, но Ари на правом фланге нагнал всё тот же Магнуссон, а выполнить подачу в штрафную площадь у форварда "быков" не получилось.

Обе команды с разной степенью успешности заканчивали сезон в Российской премьер-лиге. Если для одних попадания в Лигу чемпионов можно называть безусловным успехом, то для других участие в Лиге Европы сравнимо провалу. Краснодар, благодаря своему уверенному финишному спурту, сумел добиться невиданных для себя успехов в виде путевки в квалификационный раунд Лиги Чемпионов на будущий сезон. К тому же бронзовые медали, которые завоевала команда впервые в своей истории, безусловно, станут одним из самых величайших достижений для футболистов в истории этого молодого клуба.

Кажется, что поле в австрийском Пёллау немного "тяжёлое", во всяком случае у бровок даже где-то есть "проплешины", к тому же очень жарко +32 сейчас. На данный момент инициативу захватили «быки» Удалось "Краснодару" провести неплохую ответную атаку. Скопинцев пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с отскоком от газона, Акинфеев не стал рисковать и просто отбил мяч на правый угол штрафной площади, там оказался Магнуссон.

Армейцы не открываются в свободные зоны, не находят перспективных направлений для атаки. Арбитр даёт паузу на водопой. Опасную атаку провели армейцы Федор Чалов навесил в штрафную, но Ефремов пробил головой и попал в руки голкипера Сафонова. Бородин в центре поля потерял мяч под прессингом Чалова, Фёдор прошёл к линии штрафной площади, а затем выполнил передачу на Нисимуру, Камболов успел накрыть японца и выбить мяч из-под ног Такумы. Теперь уже ЦСКА заработал очередной угловой. Обляков выполнил также подачу к линии вратарской, игроки "Краснодара" в очередной раз очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

У «ЦСКА» был очень непростой сезон. Виктору Ганчаренко после ухода из клуба нескольких ключевых фигур состава пришлось мудрить и выкручиваться по ходу всего сезона. Армейцы Москвы на протяжении всего прошлого сезона демонстрировали невнятный футбол, что в принципе, отражалось на результатах. Лидерам ЦСКА практически ничего не мог противопоставить, постоянно уступая этим командам в своих матчах. Так случилось на последнем отрезке турнирной дистанции, когда ЦСКА уступил и Зениту и Краснодару с разницей в два мяча

Опасный штрафной готовятся пробить армейцы, но мяч ушел выше ворот Камболов в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча, видимо уже устали. К концу 1-го тайма какой-то футбольный дурман мы наблюдаем, но на последних минутах тайма возник Гол! 1:0!!! Мартынович!!!

Вандерсон со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам ЦСКА так и не удалось вывести игру со своей половины поля. После длительной борьбы Уткин с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Набабкина и ушёл на угловой. С углового Вандерсон выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартынович удачно выпрыгнул и головой отправил мяч точно под правую штангу, Акинфеев не смог спасти свою команду. «Краснодар» открыл счет — 1:0 На этом 1-й тайм завершился.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумают игроки ЦСКА, нужно команде Виктора Ганчаренко стараться отыгрываться, при этом всё же и реализацию поправлять, а иначе далеко конечно же сегодня уйти "армейцам" не получится. "Краснодар" конечно же по счёту играть не будет, в этом нет никакого смысла, "быки" сейчас будут также пытаться навязывать свою игру сопернику. В составе ЦСКА также произошла замена. Вместо Виктора Васина на поле вышел Звонимир Шария. А в составе "Краснодара" в место Даниила Уткина на поле вышел Рустам Халназаров. Сегодня на трибунах вновь присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов, также и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий

Как изменится характер игры после проведенных замен?. Скопинцев в борьбе с Набабкиным у лицевой линии влетел в рекламный щит, после паузы врачи "Краснодара" показали, что нужна замена. В составе "Краснодара" произошло ещё несколько замен. Вместо Матвея Сафонова на поле вышел Артём Голубев. Набабкин из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади "Краснодара" на ход Чалову, но Сафонов прочитал момент и вовремя выйдя из ворот перехватил мяч. С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Краснодара", Ефремов сбросил мяч головой на Набабкина, Кирилл в борьбе с Халназаровым упал на газон, но свистка не прозвучало.В Пёллау пошёл небольшой дождь, но пока он на ходе матча особо сказаться никак не должен.

Опасный штрафной заработали «быки», но Акинфеев спасает ворота после рикошета, изменившего полет мяча: Игнатьев пробил по воротам со стандарта, мяч попал в Магнуссона, а затем полетел под правый угол ворот, Акинфеев смог среагировать и в прыжке перевести мяч на угловой. Команды не могут выстроить игру, идет череда взаимных ошибок, мяч летает над головами футболистов, но усмирить его они не могут, куда пропала комбинационная игра краснодарцев? Сбился игровой почерк у «быков». Голубев выполнил заброс мяча на левый угол штрафной площади, Игнатьев с острого угла решил пробить в ближний угол, мяч в створ не пошёл. Команды доигрывают эту вязкую игру, звучит финальный свисток и матч завершен в пользу команды «Краснодар».