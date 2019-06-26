«Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 2:0

«Ростов» и «Спартак» сыграли между собой 26 июня на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» города Пеллау (Австрия) в рамках товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер». Это первый матч, который проходит в рамках стартующего турнира.

В прошлом сезоне команды трижды пересекались между собой. В официальных спаррингах (РПЛ) победу в обоих случаях одержали «сельмаши» (2:1 — дома и 1:0 — на выезде). В то время «красно-белым» удалось выиграть со счётом 2:1 спарринг дружественного зимнего турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Игра началась и проходит в основном в центре поля, но на 3 мин. Дмитрий Полоз взял игру на себя индивидуально прошёл в штрафную и открыл счет 1:0.

Команды совсем недавно повыходили из отпусков, и на данный момент находятся в ещё достаточно сыром состоянии, много ошибок в передаче мяча, игроки находятся в разных кондициях физической готовности, но пока больше и острее атакуют ростовчане.

В минувшем сезоне клуб Валерия Карпина показал себя в роли очень неуступчивого соперника с сугубо оборонительным стилем игры. «Ростов» сушил каждый матч, с аутсайдерами, середняками и фаворитами. Такая тактика позволила «жёлто-синим» финишировать только на 9-м месте в турнирной таблице. Как проявит себя «Ростов» в новом сезоне, на данном этапе сказать сложно.На данный момент ростовчане лучше двигуются, больше контролирую мяч и не дают спартаковцам даже подойти к штрафной «Ростова» Мелкадзе откликнулся на заброс верхом , но с двумя соперниками совладать не смог.

Байрамян справа здорово прорвался вперёд, но его прострел в центр на Полоза соперники перехватили. Пока игра идёт в цетре поля несколько слов об изменениях у москвичей. 5-е место в РПЛ 18/19 дало повод руководству клуба задуматься, что «Спартаку» нужны перемены в составе, новых лиц не хватает, и от старых тоже избавляться необходимо. Так в июне из «народной команды» ушли Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Также ходят слухи, что в летнее трансферное окно клуб покинет ещё и Зе Луиш. Новых персон у «красно-белой» семьи пока что прибавилось не много.Главным трансфером «Спартака» на сегодняшний день является Эсекьель Понсе, приобретённый у «Ромы» за € 9 млн. На 22-летнего аргентинского форварда возлагают большие надежды в клубе, Кубок Париматч Премьер — хорошая возможность для него заявить о себе. но наверняка еще стоит ждать более громких трансферов.

Вернёмся к матчу, в Австрии стоит хорошая солнечная погода. Вот только жарковато +29, но ведь на дворе лето. Арбитр прерывает матч, пауза в матче, команды отправились к скамейкам запасных попить водички. Хаджикадунич перед штрафной площадью сбил Зе Луиша. Ананидзе готовится пробить штрафной .но попал в стенку. Байрамян справа в штрафной площади получил мяч. Удар Хорена успел заблокировать Кутепов.

На 32 мин. Гол!!! 2:0!!! Саплинов!!! Попов слева вошёл в штрафную площадь и навесил на дальнюю штангу, откуда Саплинов головой вколотил мяч в сетку ворот, а игроку всего 21 год

Глушенков не смог подыграть мяч на ход после скидки Зе Луиша, и атаки "Спартака" правым флангом не получилась. О команде Карпина говорили,что о ней нет практически никаких новостей, на этом дружественном турнире будем смотреть, что нового внедрил Карпин для своего старого, пока что, не обновившегося состава. И вот хотя пока нет трансферных новостей от ростовчан, а в сегодняшней игре «Ростова» есть и динамика и скорость и быстрота принятия решений. На последних минутах ростовчане имели возможность увеличить счет, Глебов по центру вывел к воротам Сигурдарсона, который пробил в левую штангу. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме спартаковцы пытаются изменить характер встречи В "Спартаке" из стартового состава остались только Кутепов и Ещенко. Девять замен сделал Кононов в перерыве. В "Ростове" пять замен.

У «Спартака» не работают атаки через фланги, стало больше борьбы за преимущество Ростовчане исполнили угловой удар. Мяч выбит спартаковцами к центральному кругу .В центре поля москвичи не встречают ростовчан и они свободно проходят в свободные зоны «Спартака», у москвичей не просматривается рисунок.,стиль игры, в каждом компоненте игры надо все делать быстрее, очень медленно осуществляется движение между линиями, стабильно не хватает движения Пауза в матче. Команды отправились попить водички.

Ханни справа вывел к воротам Ломовицкого. Александр с двенадцати метров пробил в ближний угол, куда вовремя прыгнул Песьяков. В конце матча спартаковцы наконец-то активизировались и провели несколько опасных выходов на ворота ростовчан. Игра все больше становится сумбурной, много ошибок в передачах Ташаев справа прострелил на Мельгарехо.удар у Лоренцо не вышел, мяч отскочил к Зобнину а Роман с восьми метров в падении пробил ногой выше ворот.3 минуты добавлено во втором тайме. На этом первый матч Кубка завершился победой «Ростова»