Агент Абрамов: Французы даже не заметят, что их чемпионат лишился Неймара

Известный футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» новость о возможном возвращении летом Неймара из «ПСЖ» в «Барселону».

«Конечно, Франция менее комфортная страна, чем Испания для Неймара, привыкшего к жаре, солнцу, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» известный футбольный агент Владимир Абрамов. - Испания и в футбольном плане больше похожа на Бразилию. Но дело даже не в этом. Неймар понимает, что у «Барселоны» все-таки класс выше, чем у «ПСЖ», больше вероятность выиграть с ней Лигу чемпионов. Пусть зарплату будет получать меньше, но вернет себе имя, а оно как-то померкло за эти последние два, что он в Париже. Смотрелся там не так ярко, как в «Барсе». Да и не думаю, что в конечном итоге потеряет в деньгах. Есть и другой момент. Сейчас в «ПСЖ» герой №1 – это не Неймар, а Мбаппе. Бразильцы вообще никогда во французском чемпионате особо не блистали. Я во Франции часто бывал по роду деятельности и могу сказать: это очень патриотичная страна. Своих футболистов очень ценят и гордятся ими. И есть ведь за что – чемпионы мира! А Неймара немало поливали в прессе. Он там – никто! Они имеют полное право сказать: А кто вы такие – бразильцы!? Кто вы такие с этим вашим смешным Неймаром! У нас футболисты лучше. Наша сборная лучше – сейчас приедем и обыграем бразильцев на их поле. Ну, кто такой Неймар! Не звезда ведь первой величины. Хотя ведет себя как пуп земли. А французы это не любят. В списке бразильских звезд Неймар занимает очень скромное место. У него же нет мощи, нет фантастической скорости, как у того же Мбаппе. Французы даже не заметят, что их чемпионат лишился Неймара. Он и французский так и не выучил…»