МОК объявил о месте проведения зимних Олимпийских игр 2026 года - Милан и Кортина

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил о месте проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Согласно информации МОК, Олимпиаду-2026 примет Италия, Игры пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

В Кортине-д’Ампеццо игры пройдут второй раз. На право провести зимние Олимпийские игры в 2026 году также претендовала Швеция, города Стокгольм и Оре.

Члены МОК проголосовали за Милан и Кортине-д’Ампеццо на своей 134-й сессии в швейцарской Лозанне.

Президент комитета Томас Бах от голосования воздержался.

Италия принимала зимние Олимпийские игры в 2006 году в Турине и в 1956 году в Кортине-д"Ампеццо. В 1960 году Италия принимала летние Игры в Риме.