Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске

Россиянка Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой по художественной гимнастике на II Европейских играх. Вторые Евроигры проходят в Минске. Дина Аверина упорно соревновалась с гимнасткой Линой Ашрам из Израиля.

В итоге россиянка получила - 87,750 балла.

До последнего, четвертого, вида Аверина уступала израильтянке. Но Ашрам во время выступления с лентой уронила предмет и осталась на втором месте с результатом 84,700 балла.

Третье место завоевала белорусская спортсменка Екатерина Галкина. Ее результат - 79,300 балла.

Сестра-близняшка Дины Аверной Арина тоже прекрасная гимнастка. Но в Минске сестренок разделили. По правилам этих соревнований в личном турнире каждую страну может представлять только одна спортсменка. В предварительном списке значилась Арина. В окончательную заявку вошла Дина.

За церемонией торжественного открытия в Минске II Европейских игр наблюдали 500 миллионов зрителей, - сообщили белорусские СМИ.

Среди них не только европейцы, но и жители Северной и Южной Америки, Азии и Африки.