«Ваккер»(Инсбург, Австрия) - «Зенит» 1:6

21 июня состоялся товарищеский матч в местечке Шпортцентрум, Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе в 60 км от Инсбурга Игра началась и атаку левым флангом провели футболисты "Инсбрука", но прострел в штрафную площадку оказался безадресным.

По мнению Семака команды-спарринги на этих сборах очень непростые. Вообще, легких соперников практически не существует. На данном этапе это хорошие команды, против которых мы проверим степень нашей готовности и дадим возможность сыграть всем.

Опасно издали пробивает Александр Грюндлер, но мяч разминается со створом ворот.

Бабурин (он сегодня на воротах) отдает передачу на Ивановича, который находился в собственной штрафной площадке. "Зенит" не бежит вперед сломя голову, пока занимается владением мяча на своей половине поля. Себастьян Дриусси откликается на прострел с правого фланга и бьет в касание из центра штрафной площадки - промах. Смольников вступил в единоборство с двумя соперниками, но отобрать мяч не сумел.

С одной стороны, довольно неплохо для футболистов, что будут всего одни сборы, нет утомительных двух или трех,как это было в прошлые годы. Но приходится немного форсировать подготовку, больше работать. Риск травматизма немного возрастает, игроки должны внимательно к этому относиться и правильно соизмерять нагрузки.

Конечно, исходя из того, что у «Зенита» не так много времени. Кроме того, Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля приедут чуть позже, а значит, у них будет еще меньше времени. Какой-то период, особенно в начале сезона, зенитовцы будут работать немного больше, чем по ходу.

А у нас тут Бабурин сбивает Ибрисимовича в собственной штрафной площадке - пенальти. Гол! 1-0! Грюндлер! По центру бьет Александр, Егор Бабурин отправляется в левый от себя угол - счет открыт в пользу «Ваккера».

Тут же атаку флангом проводят игроки "Зенита" - удается заработать корнер. Ригони берется за выполнение углового удара, выполняет подачу, но партнеров не находит.

Перед игрой Сергей Семак отметил, что у него есть представление о том, кого мы бы хотели оставить. Кто-то из тех, кто находился в аренде, вернулся, кто-то вернется. Джорджевича и Мевлю мы взяли на сборы, также с нами трое молодых игроков — Мусаев, Мостовой и Прохин. Посмотрим на них и будем решать, как поступить дальше. Кто-то с нами будет готовиться уже к Суперкубку, кто-то уйдет в аренду или другой клуб. Все достаточно сложно: мы должны кого-то взять, чтобы кого-то отдать. Ждем, насколько получится и как быстро усилить позиции, которые мы бы хотели. Вернёмся к игре: Олег Шатов входит в штрафную площадку с левого фланга и бьет по воротам - прямо в руки голкиперу.Игровой почерк сбился у зенитовцев с приходом игроков, которые в чемпионате играли очень редко

На 27 мин.Гол!! 1:1!!! ШАТОВ!!! А вот и гол, мало что создал "Зенит", но одна хорошая атака и гол. Жирков подал с левого фланга, головой пробил Шатов - счет равен.

На 28 мин.Гол!!! 1:2!!! ШАТОВ!!! Тут же еще один результативный удар от Олега Шатова. Принял он мяч в штрафной площадке, сместился в центр и пробил точно в угол.Достаточно быстро "Зенит" меняет ход событий, второй гол был организован благодаря высокому прессингу. Шатов перехватывает мяч в центре поля, а затем выполняет передачу вперед на Азмуна - Сердар рывок не выполнил, так как находился в офсайде. Игорь Смольников выполняет подкат в собственной штрафной площадке, не давая мячу дойти до соперника.

На 34 мин.Гол! 1:3!!! РИГОНИ!!! Ошибаются защитники "Инсбрука", Ригони выходит один на один с вратарем, обыгрывает его, а затем поражает ворота. Шатов продолжает активно играть в отборе, сейчас он накрывает оппонента, не давая ему выбить мяч вперед.

Резво начал "Ваккер Инсбрук", а затем его активность постепенно сошла на нет, да и "Зенит" стал действовать острее.Ригони бьет в падении после прострела Азмуна, но попадает в штангу. Доигрывают команды первый тайм, "Зенит" владеет мячом на своей половине поля.Ничего не добавляет арбитр к первому тайму - уходим на перерыв.

Хоть и в нашу пользу закончился 1-й тайм, но выявил достаточно много проблем в игре зенитовцев: какая-то эпидемия расслабленности на первых мин. матча, много работы по отбору мяча у соперника, много ошибок в перепассовке, страдает культура паса, мало наигранных комбинаций, не увидели пока разрезающих кроссов с флангов и вообще фланги пока слабо помогают нападению Как раз с учетом перечисленных проблем стоит говорить о том, что «Зениту» нужно как минимум по одному игроку в каждую линию, но при этом иметь в виду условия лимита. Денег на ветер в Петербурге больше не выбрасывают, поэтому брать будут дешево и сердито. Сразу заметим: звезд с большой буквы «З» в Петербурге ждать не стоит, мы проиграем борьбу за самых сильных самым богатым. Но выдернуть пару-тройку конкурентоспособных футболистов за средние суммы вполне можно, учитывая предстоящее выступление в Лиге чемпионов, да еще и на стадионе, где всегда тепло. И потом, не стоит забывать, что у команды есть нереализованные резервы – например, в лице того же Мусаева. Ни о каком обучающем полигоне в виде Лиги чемпионов не может быть и речи. В первую очередь, это очередной вызов для самого Семака, который должен доказывать, что успех в чемпионате не был случайным. Завоевать второй титул подряд будет крайне сложно, но выход в плей-офф Лиги чемпионов будет говорить о том, что команда живет и развивается. Впрочем, не думаю, что золото при непопадании в плей-офф Лиги чемпионов назовут плохим результатом. Судьба Семака будет зависеть от многих факторов: лица команды на поле, прогресса отдельных игроков и так далее.

2-ой тайм начался с Эрнани, который бьет из пределов штрафной площадки, но попадает в перекладину! Много замен у "Зенита" после перерыва, теперь исполнители таковы:

Кержаков — Ракицкий, Набиуллин, Маммана, Иванович, Терентьев — Краневиттер, Эрнани, Ерохин — Заболотный, Джорджевич. Товарищеский поединок, а Ракицкий выражает эмоции, будто официальный. Расстроился Ярослав тому, что его передача на фланг оказалась неточной.Активно разминаются Прохин и Мостовой, в ближайшее время они, судя по всему, появятся на поле.Дождь сопровождает наш поединок, но хорошо, что не ливень, как ожидалось в концовке первого тайма. Антон Заболотный бьет по воротам, в створ попадает, но прямо в руки вратарю.

Гол! 1:4!!! ЕРОХИН! Из правого края штрафной площадки бьет Ерохин, отправляя мяч в сетку, высокий класс исполнения показывает Александр На 62 мин. Гол!! ЗАБОЛОТНЫЙ!!! 1:5!!! Антон отличается, замыкая прострел с правого края штрафной площадки.Две атаки правым флангом, два гола. Как-то слишком легко удается "Зениту" поражать ворота соперника. В составе "Зенита" состоялась двойная замена, вышли Мостовой и Прохин, ушли Маммана и Иванович.

На 66 мин.Гол!! 1:6!!! ЗАБОЛОТНЫЙ!!! Мостовой отдает результативную передачу с левого фланга. Антон реализовывает выход 1 на 1.Выполнил корнер Ракицкий, отправил мяч на дальнюю штангу, но никому из партнеров пробить не удалось, а затем возникла пауза, так как пострадал Ерохин. Кровь на лице Александра, требуется вмешательство врачей. Показывают нам скамейку запасных "Зенита", там царит позитив, видим улыбки на лицах. Первый поединок на австрийском сборе складывается для подопечных Сергея Семака удачно. К сожалению, Ерохин не вернулся на поле, отправившись в раздевалку. "Зенит" завершает поединок в меньшинстве.Первый матч на летнем сборе "Зенит" завершает в свою пользу, добывая волевую победу.

После матча Сергей Семак прокомментировал игру так: смотрим, кому, на наш взгляд, есть возможность дать время, посмотреть поближе, а дальше вырабатывать стратегию роста игроков, которая помогла бы в будущем нашей команде. Следующий товарищеский матч состоится 25 июня с «Левски» София,Болгария.