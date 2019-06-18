Во Франции по делу о коррупции задержан экс-президент УЕФА

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу для проведения допроса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

Платини был взят под стражу во вторник, 18 июня, по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Сообщается, что он проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".

Отмечается, что бывший полузащитник и спортивный чиновник будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре. Напомним, ныне 63-летний Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год.