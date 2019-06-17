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Каким будет новый «Зенит»

17 июня 2019, 22:12 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Каким будет новый «Зенит»
фото: pixabay.com

Переходы футболистов уже вовсю происходят в Европе и России, но «Зенит» пока не спешит с усилением своего состава, эта работа требует тишины. С одной стороны надо кого-то продать, чтобы найти деньги на покупки.

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При этом не нарушить регламент финансового фейр-плей. Каким образом будет формироваться трансферный бюджет чемпиона России? Очевидно, за счет трех составляющих.

Во-первых, это те деньги, которые остались с зимнего окна, когда петербургский клуб пытался купить левого защитника. Судя по всему, речь идет о сумме порядка 20 млн евро. Кроме того, в «Зените» наверняка решат выделить на новичков часть заработанных в Лиге чемпионов средств. Скажем, одно только попадание на групповую стадию турнира принесет сине-бело-голубым 15 млн евро. Наконец, третий источник дохода – продажа собственных футболистов. Безусловно, это самая сложная часть, поскольку петербургский клуб расстанется в основном с теми, кого нельзя назвать стопроцентными игроками ‹‹основы››.

В любом случае процесс перестройки «Зенит» запустит уже этим летом. «Зенит» наверняка купит двух-трёх новичков из-за границы под Лигу чемпионов , но придется убрать из сегодняшнего состава семь-восемь легионеров.

Клуб намерен досрочно прекратить трудовые отношения с 33-летним полузащитником Маркизио, контракт которого заключен до июня 2020 года. Не входит в планы продление контракта в качестве игрока и с 36-летним защитником Анюковым. При этом ветерану предложат должность тренера в клубной системе. Еще одну группу футболистов клуб собирается трудоустроить в других командах. Речь идет о 27-летнем нападающем Заболотном, 26-летнем хавбеке Краневиттере, и 24-летнем защитнике Набиуллине.

Есть ряд исполнителей, способных покинуть город на Неве в случае появления достойных предложений как для клуба, так и для них самих. Так, «Зенит» готов рассмотреть варианты с тремя полузащитниками – 28-летним Маком, 25-летним Эрнани, 26-летним Ригони. Получившая широкое распространение информация об интересе ряда клубов к аргентинцу преждевременна – предметных вариантов по нему «сине-бело-голубым» пока не поступало.

Понятно, что не все так просто. Продажа игроков – история непростых переговоров. Многим игрокам при расставании потребуется выплатить хотя бы половину их зенитовской зарплаты, чтобы они согласились уйти в менее богатые клубы. С другой стороны, большую часть этих денег можно вернуть за счет бонусов, прописанных в трансферном соглашении с покупателем. Здесь масса работы для спортивного директора

Не сказал бы, что команда изменится до неузнаваемости – как минимум восемь позиций займут те же футболисты, что и в прошлом сезоне. Кадровых вопросов четыре: оба фланга обороны, центральный защитник и, возможно, линейный нападающий. Приоритетом мне видится усиление позиции крайних защитников,

В связи с изменением лимита на легионеров через год «Зенит» должен считать каждого иностранца. На сегодня клуб не вписывается в лимит на легионеров 8+16 — в команде значительно больше «беспаспортных». Следовательно, покупать очередного нужно особенно тщательно. У «Зенита» наверняка есть шорт-лист левых защитников из 3-5 фамилий. Решение, кого из них выбрать, скорее всего, будут принимать все лето.

«Зенит» никогда не спешит в летнее окно. По традиции летних трансферных окон клуб будет тянуть до последнего. Тем более, когда речь идет о больших суммах.

(По материалам пресс-центра Ф/К «Зенит»)

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