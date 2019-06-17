Психолог Хигир: Тренер Хохлов – творческий, волевой, но очень несамокритичный

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Дмитрий Валерьевич Хохлов. Родился 22 декабря – крепкий, выносливый, жесткий человек. 1953-й год рождения - год Кролика: хитрый, может приспосабливаться к разным непростым ситуациям. Губы тонкие, сжатые – это значит, человек зажатый, расчетливый, противоречивый, настырный, упертый. Уши – небольшие, глубоко посаженные: человек очень жесткий. Он ведь и футболистом был жестким, мог и по ногам ударить. Большой лоб - в житейском плане, может быть, Дмитрий и умен, но как тренер пока слабоват, не хватает опыта. Главная линия на лбу – короткая, прямая, глубокая: прямолинейный, что думает, то и говорит, не подбирает слов. Характер сложный. С Хохловым очень непросто работать, авторитарный руководитель, нужно очень тщательно подбирать под него персонал. Не любит, когда критикуют, имеют особое мнение. Спорщик, но никогда не признает, что не прав. Всегда недоволен командой. В некоторых ситуациях может быть агрессивным, послать куда подальше. Вообще по жизни – добрый, кампанейский, но как тренер скорее действует кнутом, чем пряником.

Еженедельник «Аргументы недели» попросил профессора Бориса Хигира оценить человеческие и профессиональные качества Дмитрия Хохлова по десятибалльной системе.

- Умение создать здоровую атмосферу в команде – 4 балла

- Требовательность - 8

- Насколько творческий человек - 10

- Независимость от руководства - 5

- Насколько силен как педагог (умеет увлечь, объяснить) - 4

- Чувство юмора - 5

- Дипломатичность - 3

- Эмоциональность - 10

- Общительность - 7

- Открытость - 5

- Конфликтность - 8

- Ранимость - 6

- Самолюбие - 10

- Самоирония, самокритика - 1

- Терпеливость - 4

- Сила воли - 10

- Способность пойти на риск - 7

- Тактичность - 5