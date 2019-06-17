СМИ передают пока не подтверждённую информацию о переговорах «Зенита» о возможных трансферах. "Зенит" претендует на защитника "Наполи" Мариу Руя, помимо питерцев, 28-летним португальцем также интересуется.

"Наполи" готово расстаться с защитником за 12 миллионов евро. Контракт Руя с неаполитанцами действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что на португальца претендует "Милан". В прошедшем сезоне Руй провел 31 матч за "Наполи", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

"Зенит" является одним из претендентов на полузащитника "Лацио" и сборной Хорватии Милана Баделя​, "Бордо" также проявляется интерес к 30-летнему хавбеку.

Зимой появлялась информация, что "Зенит" рассматривал Баделя в качестве замены для полузащитника Леандро Паредеса, который перешел в "ПСЖ".

В прошедшем сезоне Бадель провел 26 матчей за "Лацио" и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 9 миллионов евро .Бадель вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018 в России, где его команда проиграла Франции (2:4).

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к переходу в «Зенит». Речь идет о полноценном трансфере.

Сутормин в прошлом сезоне забил 9 голов. В числе команд, которые не убереглись от мячей потенциального новичка «Зенита», - «Краснодар» (2:2), ЦСКА (3:2) и сам «Зенит» (1:3). Голы трем участникам еврокубовых турниров Сутормин забил весной нынешнего года.

Напомним, что хотя Сутормин родился и до 16 лет жил в Москве. Был на просмотре в «Спартаке», обучался в «Химках», после чего перешёл в академию петербургского «Зенита». Провёл два матча в молодёжном первенстве за «сине-бело-голубых». К этому футболисту был устойчивый интерес на рынке РПЛ, но другие клубы не смогли составить конкуренцию питерцам.​

"По материалам спортивных сайтов, пишущих о футболе)