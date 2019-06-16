Бой латвийского боксера Бриедиса с поляком Гловацки закончился скандалом

В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, которая состоялась в Риге, латвийский боксер Майрис Бриедис отправил в нокаут поляка Кшиштофа Гловацки. Но пока спортсмен радовался победе, польские СМИ устроили настоящий «протест». Возможно, Бриедис лишится этой победы…

Речь не идет о нокауте. Польские СМИ возмущены судейством этого боя и неэтичным поведением латвийского спортсмена.

«Странных» ситуаций на ринге было несколько: первая произошла во втором раунде, когда Гловацки ударил Бриедиса в затылок. Латвийский боксер разозлился и решил дать «ответку»: нанес умышленный удар в лицо сопернику. Кстати, по мнению польских журналистов, именно этот удар не позволил Говацки нормально продолжать бой.

Практически сразу после «непонятного» удара Бриедис отправил поляка в нокаут.

А далее произошло то, что несказанно удивило зрителей этого боя и журналистов: прозвучал гонг, который означал конец второго раунда, но судья не услышал этого (?). Майрис Бриедис воспользовался ситуацией и еще 10 секунд после гонга добивал соперника.

Промоутер польского боксера был крайне недоволен этой ситуацией и высказал сразу же свое мнение: «То, что сделал судья, мы будем проверять! Можем подать апелляцию. Это скандал!»

Кстати, Майрис Бриедис признался, что слышал гонг, но не остановился, а нанес несколько ударов сопернику.

Известный польский спортивный комментатор Мацией Иваньски так отреагировал на победу латвийца: «Господин латыш признался, что ударил локтем Гловацки. И еще смеется! Нет слов на такое хамское поведение! Надеюсь, что об этом будут говорить во всем мире и латышу будет стыдно!»

По мнению зрителей и латвийских СМИ, бой действительно был «грязным», а решения судьи – неоднозначным. Что будет делать польская сторона – покажет время.

Зато латвийский боксер наслаждался победой! Его совсем не волновало, что бой был «грязным». На адреналине он совершил еще один поступок: прямо на ринге сделал предложение своей девушке! Видимо, слава Майка Тайсона не дает покоя Бриедису. Но где Майк… и где Бриедис.

Одним словом, поляк в нокауте, а девушка Майриса в ауте!