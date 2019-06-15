Победительница Олимпиады-2014 в Сочи фигуристка Аделина Сотникова, как и Алина Загитова, оказалась поклонницей любимой певицы Евгении Медведевой Билли Айлиш и композиции в ее исполнении "Bad Guy".

В сети обсуждают новый показательный номер Загитовой под любимую песню Медведевой

Алина Загитова показала свою новую показательную программу под "Bad Guy". И фанаты Жени Медведевой взволновались.

Аделина Сотникова, которая сейчас тренируется под руководством Евгения Плющенко опубликовала видео в Инстраграм, как она танцует на льду под песню в исполнении Билли Айлиш. "Включила музыку-сымпровизировала-понравилось-выложила.

P.S Лучшее место где можно делать все что мне хочется - это лёд", - поделилась Сотникова.

Напомним, Аделину к Олимпиаде -2014 подготовила легендарная фигуристка, тренер Елена Буянова (Водорезова).