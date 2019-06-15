В сети обсуждают новый показательный номер Загитовой под любимую песню Медведевой

В сети обсуждают новый показательный номер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой под любимую песню Евгении Медведевой. Летом у фигуристок нет соревнований. Сейчас девушки разучивают новые программы, короткие и произвольные, и показательные, для турниров в предстоящем сезоне.

Женя Медведева коротко охарактеризовала Алину Загитову. И этому фигуристка учится у олимпийской чемпионки

Новый показательный номер воспитаннице тренера Этери Тутберидзе Алине Загитовой поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. Алина танцует на льду под композицию Билли Айлиш "Bad Guy".

Оказывается, эту песню любит бывшая воспитанница Этери Тутберидзе Евгения Медведева. В одном из своих интервью Женя называла эту композицию Билли Айлиш любимой.Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева завоевала "серебро", а Загитова "золото", Медведева приняла решение поменять тренера. Сейчас она занимается у канадского специалиста.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова представила свою версию номера под песню Билли Айли.