УЕФА открыл дело против Латвии за расизм после игры с Израилем

Европейский футбольный союз (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Латвии из-за расистского поведения болельщиков. Что грозит сборной Латвии?

Матч, из-за которого разгорелся скандал, состоялся 7 июня в Риге и завершился победой команды из Израиля. Сборная Латвии проиграла со счетом 0:3.

Как сообщает отдел УЕФА по связям с общественностью, в вину Латвии вменяется расистское поведение болельщиков. Заведено дисциплинарное дело. В зависимости от обстоятельств дела, сборную могут ждать следующие наказания: матч при пустых трибунах, денежный штраф, дисквалификация вовлеченных в дело людей. Нюансы данного инцидента не разглашаются.

Нашему спецкору удалось узнать у неофициального, но достоверного источника, определенную информацию.

«Да, дело есть. Но дело странное. Якобы, кто-то из болельщиков поднял руку в нацистском приветствии. Это полная ерунда! Кому выгодно такое говорить? Кстати, команда Израиля не имеет никаких претензий к сборной Латвии. А дело в том, что жалобу в УЕФА подал… сторонний наблюдатель. Кто это? И что он видел? Никогда команда не сталкивалась с такими обвинениями. Есть четкое мнение, что это обычная провокация. Но кому это надо? Если есть претензии к команде, то почему не обратиться в Федерацию, а сразу в УЕФА? Но главное – 7 июня проходил матч, а через неделю «всплыла» жалоба. Как это понять? Чего и кто ждал? Да, сейчас идет проверка: изымаются записи с камер и т.д. Есть только одно мнение – провокация!».