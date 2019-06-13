«Зенит» прокомментировал скандал с Лунёвым

В «Зените» прокомментировали инцидент с участием голкипера сборной России и петербургского клуба Андрея Лунёва, произошедший накануне в аэропорту Внуково.

«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», - сообщил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Лунев принес извинения сотрудникам авиакомпании «Россия», и оно было опубликовано на сайте авиакомпании: «Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо»

(по материалам пресс-центра Ф/К «Зенит»)