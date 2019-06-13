Медведеву раскритиковали из-за перепутанных цветов российского флага в Сети

Фигуристка Евгения Медведева огорчила поклонников грубой ошибкой в День России. Спортсменка опубликовала креативное изображение, на котором была изображена девушка в русско-народном костюме, но перепутаны цвета национального флага.

Медведева написала трогательный пост, но фотография вызвала больше эмоций, чем письменное послание. Известная фигуристка перепутала цвета на российском флаге: вместо привычных российскому глазу бело-сине-красного он вышел бело-красно-синим.

Пользователи несколько раз указали спортсменке на ошибку, обвинив чуть ли не в предательстве родины. Спортсменка приняла решение изменить картинку, заодно ограничив комментирование записи. Девушка объяснила, что изображение создавала не она.