Не хватило двух шагов

Мужская сборная России по хоккею на траве сегодня в упорном поединке уступила сборной ЮАР – 1:2 на FIH series final, который в эти дни проходит в Индии. После этого поражения россияне не смоги выйти в полуфинал турнира и окончательно расстались с надеждой попасть в число 12 команд, которые примут участие в Олимпийских играх-2020.

Вот что рассказал о выступлении сборной ее главный тренер Владимир Конкин:

- Мы доминировали всю игру. Переигрывали соперника. Везение, невезение, - можно говорить и о них. Сами судите: в первой половине встречи ошиблись арбитры, не дали в ворота соперника стопроцентный пенальти. На последней минуте первого тайма не смогли забить в пустые ворота.









Причем потому что мяч попал в клюшку своему же игроку. Были и еще моменты. Реализуй их, в концовке матча проблем у нашей команды не было бы. Однако, речь не об этом. Год назад кто бы вообще мог предположить, что мы сможем играть на равных с ЮАР? Речь о том, что у России в хоккее на траве наконец появилось поколение спортсменов, которые способны вести борьбу с грандами. Поэтому, конечно, обидно, что не смогли попасть на Игры сейчас, когда были близки к успеху как никогда за долгие-долгие годы. Оставалось преодолеть всего два барьера – ЮАР и США. Что ж, будем продолжать работать и готовить команду к Олимпиаде 2014 года.

Напомним, сборная страны по хоккею на траве ни разу не пробивалась на Олимпиаду за всю историю российского спорта.