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Сборная России одерживает важную победу над сборной Кипра 1:0

11 июня 2019, 23:54 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Сборная России одерживает важную победу над сборной Кипра 1:0

Сегодня,11 июня 2019 года в Нижнем Новгороде на стадионе с одноименным названием, в квалификации группового этапа ЕВРО-2020 встретились сборные по футболу России и Кипра. Главный арбитр матча Марко ди Белло (Италия).

Для российской команды это будет уже четвертая игра в рамках данного отборочного турнира. Напомним, в предыдущих трех встречах Россия "на старте" уступила Бельгии со счетом 1:3, а после одержала две сухие победы - над Казахстаном (4:0) и над Сан-Марино (9:0). Последняя победа явилась самой крупной за всё время существования российской сборной по футболу.

Надо учитывать что команды ранее никогда не встречались, и посему нас могут ожидать неприятные сюрпризы.Сборная Кипра едва не сотворила сенсацию, отыгравшись в концовке встречи в Шотландии, но хозяева успели за оставшиеся несколько минут забить победный гол.

Конечно же, рассчитывать на то, что в Нижнем зрители увидят еще один «голевой дождь», не приходится, ибо, Кипр – не Сан-Марино.

Команда Шимона Ран Бена является хоть и записным аутсайдером, но с «зубами». Взять киприотов «голыми руками», вряд ли получится. Придется хозяевам изрядно поработать, чтобы преодолеть массированную защиту гостей, которые играют, не щадя ни себя, ни соперника.

Игра началась и на 2 мин. россияне подают угловой, не дают выйти киприотам из своей штрафной, мощный натиск устроили наши ребята, Головин с Ионовым разыграли угловой удар, после подачи Александра по воротам пробить никому не удалось.

Киприоты при переходе через центральную линию поля постоянно теряют мяч. Гостям не удаётся даже поиграть в пас.После подачи очередного углового Дзюба пробил выше ворот.

Из-за того, что мы играем сдвоенные матчи с Сан-Марино и Кипром, многим кажется, что и киприоты – проходные соперники. И всё-таки сегодня будет сложнее: Кипр стабильно обыгрывает футбольных карликов, а в последние годы время от времени отбирает очки и у более сильных команд.

Ритм игры нагнетает напряжение у ворот гостей, но линия защиты пока держит выпады наших футболистов. Головин справа постоянно подаёт, а слева разыгрывает,очередная подача на ближнюю штангу опасной не получилась. Разыграли россияне штрафной удар неудачно, а вот дальше случился проход Оздоева справа и удар Дзюбы головой с четырёх метров точно в Пардо. Владение мячом 66% на 34% в пользу россиян

Опасный момент у наших ворот. Маргаса слева прострелил на Сотириу, который с семи метров пробил чуть выше перекладины. А к исходу получаса игры киприоты стали увереннее действовать в центре поля и начинают раз за разом проникать к воротам россиян.

Головин от углового флага навесил к воротам. Киприоты выигрывают борьбу вверху и выбивают мяч. После многоходовой комбинации Кудряшов слева ворвался в штрафную площадь после заброса Зобнина и сделал точный откат на Ионова. Алексей открыл счёт 1:0 - впереди сборная России. На этом 1-й тайм подошёл к концу.

Во 2-ом тайме россияне не сбавляют темп игры, продолжают давление на ворота гостей, Миранчук слева вошёл в штрафную площадь и слишком высоко исполнил навес на дальнюю штангу. Дзюба достать мяч не смог. Фернандес выдал отличный пас Ионову, но мяч прошёл рядом со штангой.Сборная России показывает тотальное преимущество над соперником, не хватает точности и удачи и главное сохранить концентрацию внимания на каждом участке поля.

Киприоты пытаются сравнять счет, игра у наших ребят как-то рассыпалась . Россияне держат мяч, но обостряющие передачи в штрафную площадь не получаются.

Киприоты стали играть плотнее в центре поля и наши футболисты стали чаще терять мяч. У хозяев поля появились свободные зоны, которые пытаются использовать гости, хозяева потеряли качество, скорость, чтение игры, растратив голевые моменты в 1-ом тайме хозяева не могут переломить ход встречи, связи между игроками развалились .Нашей сборной необходима мощная концовка этой вязкой игры, которая сложилась во 2-ом тайме. Головин забросил мяч в штрафную площадь на ход Ионову, но Алексей не попал по мячу. Игра пошла на встречных курсах, арбитр добавил 4 мин. к основному времени Миранчук от углового флага навесил на Дзюбу, чей удар с пары метров Пардо сумел парировать.

Звучит финальный свисток, сборная России одерживает важную победу с минимальным счётом и укрепляет своё положение в группе.

 

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