Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

В следующем сезоне судьи РФПЛ будут использовать систему VAR. Пока, правда, не решено какую: централизованную (у мониторов сидят специалисты в Москве) или автономную. Еженедельник «Аргументы недели» спросил арбитра ФИФА Виктор Филиппов, какая, по его мнению, удобнее и эффективнее.

«Дело не в системе, главное, чтобы камеры правильно показывали игровой эпизод, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Виктор Филиппов. - Чтобы была правильная фиксация. Камеры должны быть правильно расположены, четко все перекрывать. И еще очень важно, чтобы было нужное число камер. Тут не надо экономить. Помните, на чемпионате мира в первом матче француз Гризманн упал в штрафной сборной Австралии? Судья сначала не определил нарушение правил, но потом проконсультировался с VAR и назначил пенальти. Потому что шесть, условно, камер дали такую картинку. Французы пробили – забили. Но показали картинку с седьмой камеры – не было нарушения, сам подставился! Еще вопрос: кто будет обслуживать эту систему. Правильно ли, что это должны делать действующие арбитры? Может лучше поручить это тем, кто уже закончил судить, но еще не старые, лет 40-50, еще зрение хорошее, реакция. Действующие арбитры своим делом занимаются, а эти у системы – своим. Ведь действующие арбитры, могут быть не совсем объективными, у них какая никакая, а есть конкуренция между собой. У мониторов должны сидеть абсолютно нейтральные люди».