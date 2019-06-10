Российский футбольный союз реализовал все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС. Мальчик из России стал мировым рекордсменом, отжавшись более 4,4 тысяч раз

Напомним, матч запланирован к проведению в Нижнем Новгороде: "Все билеты на игру проданы. Всего - более сорока дух тысяч", - сообщили журналистам в пресс-службе футбольного союза.

Игра начнется во вторник в 21:45 (мск). Прошлым летом стадион "Нижний Новгород" принимал Чемпионат мира по футболу-2018 года. Известно, что всего он вмещает 43 тысячи 319 зрителей.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что в Ингушетии шестилетний мальчик Ибрагим Льянов установил мировой рекорд. Ребенок отжался более 4.4 тысячи раз за один подход.