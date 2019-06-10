Психолог Хигир: Игнашевич с виду спокойный, но может и психануть

В московском «Торпедо» - новый тренер: Сергей Игнашевич. До этого тренировал только год молодежку ЦСКА. Получится ли у него в профессиональной команде? Этот вопрос еженедельник «Аргументы недели» задал профессору психологии, автору книги «Психологический анализ в большом футболе» Борису Хигиру.

«С виду Сергей не общительный, но с игроками будет ладить, - сказал об Игнашевиче еженедельнику «Аргументы недели» профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир. - Довольно демократичный, любой сможет к нему зайти, обратиться с какой-нибудь просьбой. Это очень важное качество для тренера. Футболисты любят таких. Но никому поблажек не даст. От тех, кто будет нарушать режим, будет решительно избавляться. Есть чувство юмора, за рюмкой водки может анекдот рассказать – но только в близком кругу. В «Торпедо» шутить не будет. Натура творческая. Не будет копировать других тренеров. Он и раньше с тренерами, с которыми работал, был довольно своенравным. На все имел свое мнение. Но ни в какие разборки и конфликты не встревал, жил своей жизнью. Он такой в принципе одинокий человек, несколько замкнутый. Видимо, его воспитывала одна мама – это отложилось на характере. Неуступчивый. Надежный, принципиальный. К примеру, игры продавать просто не способен, по своей натуре. С виду вроде спокойный, ровный характер. Но может психануть. К примеру, если клуб будет задерживать зарплаты игрокам, не будет выполнять обещания, может взорваться и уйти. Хлопнуть, как говорится, дверью. Это вполне может случиться в «Торпедо».

В принципе из Игнашевича может получиться приличный тренер. Опыт огромный как игрока, но вот как этот опыт передать? Не так просто. Лучше было бы, перед тем как принимать «Торпедо», поработать в командах рангом пониже, пройти даже через детские команды. Вот пример Аленичева – сразу начал тренировать профессионалов и пока не очень-то у него получается».