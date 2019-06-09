Главный тренер Латвии по футболу: В команде должен быть лидер

В Латвии полным ходом идет «футбольный сезон». К огромному сожалению болельщиков, латвийский футбол несколько негативно освещается в латвийских СМИ: сборная проиграла все три проведенные в рамках квалификации игры.

На этой неделе сборная Латвии по футболу проиграла команде из Израиля со счетом 0:3. Все три гола в ворота латвийцев забил нападающий Эран Захави. И это далеко не первая игра, где сборная Латвии уступает соперникам. В чем же причина неудач?

Славиш Стоянович, главный тренер сборной Латвии: «Конечно, мы надеялись, что сможем показать лучшую игру, но нам не удалось. Команда из Израиля была намного агрессивней. Мы «проснулись» слишком поздно. Мы допустили слишком много ошибок и за это нас наказали. Такого игрока, как Захви нельзя оставлять одного. Нам достались все сильные противники. Я это хорошо понимал, когда шел работать в сборную Латвии. Надеюсь, что делая свою работу, мы сможем двигаться дальше. Нам нужно переработать многочисленные позиции – тактические, физические и психологические. Сборной Латвии не хватает лидера. В этом главная проблема»

Новым главным тренером сборной Латвии Славиш Стоянович стал в этом году.

Как утверждают в пресс-службе сборной Латвии по футболу: «Он с самого начала находился в нашем поле зрения – один из трех специалистов, чьи кандидатуры мы рассматривали. Рады, что нам удалось договориться с ним. В ближайшие три года у сборной Латвии будет специалист высочайшего класса. Верим, что этот наставник поможет нам достичь намеченных целей».

Пока, под руководством главного тренера сборной Латвии по футболу Славиша Стояновича команда проиграла все три проведенные в рамках квалификации игры.

Действительно, общий фон в латвийском футболе, несколько негативный. Об этом заявил генеральный менеджер РФШ Марис Верпаковскис: «Этот год складывается для латвийского футбола не совсем спокойно. Нужно думать о самом футболе, а не заниматься интригами. Надеюсь, что темная полоса закончится и все пойдет так, как надо».

Говоря об интригах, генеральный менеджер, возможно, имел ввиду неудавшиеся попытки сместить главу федерации Каспара Горкшса с его поста.

Латвийские болельщики очень надеются, что у сборной Латвии началась светлая полоса!