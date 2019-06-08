Фигуристке Евгении Медведевой в Японии прислали анонимные письма с угрозами

Фигуристка Евгения Медведева выступала с американским фигуристом, трехкратным чемпионом США Джонни Вейром на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии. Во время турне в Японии Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес. Об угрозах Жене написал в своем аккаунте в Instagram Джонни Вейр.

"Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть тебя здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Уйди из фигурного катания", - написано в записке, которую сфотографировал и выложил в Инстаграм американский спортсмен.

Джонни рассказал, что получил это письмо от одного из болельщиков. По его словам, он возмущен и не позволит обращаться так со своими друзьями.

Женя Медведева подтвердила, что письмо с угрозами было адресовано ей. Фигуристка поблагодарила фанатов за поддержку и сказала, что не расстроена из-за письма.