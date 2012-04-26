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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт

В Питере сборная России по хоккею сыграет с Финляндией

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Национальная сборная России по хоккею примет участие в заключительном в текущем сезоне этапе турнира "Еврохоккейтур". 26 апреля игру между российской и финской сборными примет Дворец спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Команды прибыли в Петербург накануне встречи. Тренерский штаб для участия в играх чешского этапа пригласил 27 хоккеистов. В числе приглашенных спортсменов - освободившийся из НХЛ Николай Кулемин, который присоединился к команде в понедельник, 23 апреля. Как отмечает Фонтанка.ру, сборная прилетела в усеченном составе. По данным издания, в Новогорске из-за болезни остался защитник магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков. Вынесенный матч в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по местному времени. 

ЕЛ

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