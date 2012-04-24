Умер российский чемпион мира по жиму штанги от разрыва печени на тренировке

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24 апреля 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта bk55.ru

В Омске во вторник скончался российский чемпион мира по жиму штанги, многократный призер различных соревнований по бодибилдингу и пауэрлифтингу 23-летний Михаил Алгаш в реанимации областной больницы.

Как сообщили корреспонденту в больнице, Алгаш потерял слишком много крови, и спасти его шансов не было, передает "РБК-Спорт". По предварительной версии, на тренировке 19-го апреля печень 23-летнего спортсмена не выдержала веса многокилограммовой штанги.

Спортсмену стало плохо, его тут же доставили в больницу. Все это время медики боролись за его жизнь.

Болельщики и друзья Алгаша создали группу в социальной сети, в которой координировали сбор денег и сдачу крови. Теперь они собирают средства, чтобы организовать похороны атлета.

Спортсмен установил мировой рекорд по жиму штанги. Алгаш также признавался самым сильным человеком Омска в 2008-м года и стал победителем конкурса "Самый сильный человек России-2009".