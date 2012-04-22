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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт

В Бахрейне проходит Гран-при Формулы-1

22 апреля 2012, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Бахрейне проходит очередной этап престижных автогонок Формулы-1. Гран-при Бахрейна начался несмотря на продолжающиеся волнения и призывы оппозиции отменить его. Накануне на улицы столицы Манамы вышли тысячи человек.

Накануне в стране прошли ожесточенные столкновения между полицией и противниками проведения гонки. Власти Бахрейна направили для охраны трассы автогонок вооруженную полицию и бронированные машины, передает РБК. В прошлом году гонка была отменена в связи с массовыми выступлениями шиитов. 

ЕЛ

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