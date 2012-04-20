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//Спорт

Союз биатлонистов отказался от должности главного тренера

20 апреля 2012, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Союзе биатлонистов России больше не будет должности главного тренера. Такое решение правление СБР приняло после того, как на чемпионате мира в немецком Рупольдинге российские спортсмены завоевали всего две бронзовые награды. 

До этого должность главного тренера занимал Валерий Польховский. "Структура с главным тренером не выполнила ту роль, которую мы определили", - сообщил член правления СБР Дмитрий Васильев. "Когда в команде присутствуют главный тренер, старший тренер и начальство сверху - это тот самый случай, когда у семи нянек дитя без глазу", - цитирует Васильева Фонтанка.ру. Отмечается также, что СБР назначило вместо Андрея Гербулова наставником мужской команды Николая Лопухова. Ранее он выступал тренером по функциональной и технической подготовке команды. 

ЕЛ

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