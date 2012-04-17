Аршавин, наступив на Быстрова, стал садистом (ВИДЕО)

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17 апреля 2012, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно команда «Зенит» легко переиграла ЦСКА. Владимир Быстров, забивая гол, стукнулся бедром о штангу ворот. Боль была сильная и футболист упал на землю, корчась от боли.



Неожиданно товарищ по команде Андрей Аршавин, наступил на своего товарища по команде бутсами — одной ногой на живот, а другой — на грудь. Серьезного ответа, зачем он прошелся по партнеру, Аршавин не дал, а сказал лишь, что «Быстров еще корчился и надо было его добить».

Блогеры, просматривая видео с объяснением Аршавина, в недоумении и высказываются, что футболист, наступивший на поле на своего корчащегося от боли товарища по команде вообще-то в некотором роде садист.

Напомним, что футболист Андрей Аршавин стал спортсменом года по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.