Президент РФ и президент МОК обменялись комплиментами в Кремле

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16 апреля 2012, 23:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Правительство России однозначно демонстрирует приверженность к физической культуре и поддержку спорта, заявил на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым в понедельник в Кремле президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге.

Президент России Дмитрий Медведев на приеме в Кремле в честь участников ХVIII Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных Олимпийских комитетов высоко оценил деятельность АНОК, в Генеральной ассамблеи которой принимали участие представители 205 стран, министры спорта более 170 государств.

"Нас объединяет понимание, какое огромное социальное и культурное значение имеет спорт для всего мира", — подчеркнул Медведев. Он также поздравил шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха с избранием президентом Ассоциации национальных Олимпийских комитетов.

Медведев довел до присутствующих свое мнение, что в спорте важны не столько рекорды и медали, сколько внимание миллионов к честной борьбе.

"Наша цель — не только рекорды, медали, рейтинги. Цель любого государства в том, чтобы ярким достижениям в честной борьбе, красоте и эстетике спорта внимали миллионы детей и подростков", — цитирует Медведева ИТАР-ТАСС.

В свою очередь глава МОК Жак Рогге отметил, что у России прекрасная репутация благодаря организации множества спортивных мероприятий.

"Конечно, самым ожидаемым спортивным мероприятием и событием для всей России являются зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Международный олимпийский комитет убеждён, что Олимпийские игры в Сочи пройдут на высочайшем уровне. Мы выражаем благодарность за хорошо налаженное сотрудничество оргкомитета, Международного олимпийского комитета и Правительства. Всё это делает Россию одной из самых влиятельных стран на международной спортивной арене", - заявил Рогге.

Медведев и Рогге пожелали всем спортсменам успехов и удачи, в том числе на Олимпиаде в Лондоне. Переходя на шутливый тон, президент РФ добавил, что также благодарен членам Ассоциации национальных Олимпийских комитетов, во время Генассамблеи которой в Москве "наконец установилась теплая погода".

"АН" писали, что с 10 по 18 апреля в Москве проходят XVIII Генеральная ассамблея АНОК, совместное заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета и XVIII Генеральной ассамблеи АНОК, II Всемирный олимпийский спортивный форум.