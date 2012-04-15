Российская спортсменка стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

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15 апреля 2012, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта hockey.sport.ua

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в турецкой Анталии, россиянки добились права занять две верхние ступеньки пьедестала почета. Золотую медаль в весовой категории свыше 75 килограммов завоевала Татьяна Каширина.

Каширина, поднявшая в сумме двоеборья 328 кг, повторила мировой рекорд китаянки Чжу Лулу, установленный в ноябре прошлого года. Также 21-летней россиянке принадлежит рекорд планеты в рывке - 148 кг.

Российская спортсменка показала лучший результат как в рывке (145 кг), так и в толчке (183). Второй стала другая россиянка - Юлия Коновалова (121+153), третьей - Юлия Довгаль, представляющая Азербайджан (123+150).

Чемпионат Европы завершается в воскресенье мужскими соревнованиями в весовой категории свыше 105 кг.