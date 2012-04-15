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//Спорт

Штангистка Татьяна Каширина стала чемпионкой - 328 кг

15 апреля 2012, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Штангистка Татьяна Каширина стала чемпионкой - 328 кг

Татьяна Каширина завоевала "золото" в весовой категории свыше 75 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. В сумме двоеборья россиянка повторила мировой рекорд - 328 кг /145 кг в рывке плюс 183 в толчке/.


 Мировое достижение принадлежит также китаянке Чжоу Лулу и было установлено 13 ноября прошлого года в Париже.
"Серебро" завоевала еще одна россиянка Юлия Коновалова - 274 /121 плюс 153/, "бронзу" - украинка Юлия Довгаль - 273 /123 плюс 150/.
Чемпионат Европы проходит в турецкой Анталье.

НС

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