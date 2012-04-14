Чемпионка мира россиянка Оксана Сливенко в пятый раз выиграла чемпионат Европы

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14 апреля 2012, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

peoples.ru

Чемпионка мира россиянка Оксана Сливенко завоевала золотую медаль на первенстве Европы. Сливенко в категории до 69 кг показала лучший результат в сумме двоеборья - 258 кг (115 кг в рывке плюс 143 кг в толчке).

Чемпионат Европы проходит в Турции в Анталье. Виктория Савенко стала бронзовой чемпионкой. Оксана Сливенко стала пятикратной чемпинкой Европы.

Ранее она побеждала в 2007 году в Страсбурге, в 2009-м в Бухаресте, в 2010-м в Минске и в 2011-м в Казани. Россиянка трижды завоевывала звание чемпионки мира.