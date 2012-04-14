Лукаш Хофер выиграл на Международном турнире на приз памяти Виталия Фатянова

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14 апреля 2012, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

биатлон.рф

Итальянец Лукас Хофер выиграл в субботу гонку преследования на 12,5 километров и стал победителем международных соревнований по биатлону памяти заслуженного тренера Виталия Фатьянова.

В гонке участвовали 60 биатлонистов. Лукас Хофер показал время 36 минут 01,3 секунды. Второе место занял биатлонист из Швеции Бьорн Ферри. Его время 36 минут 02,5 секунды. Третий также спортсмен из Швеции Карл Йохан Бергер. Его время 36 минут 24,1 секунды. Россияне Алексей Трусов и Алексей Слепов, пришли к финишу пятым и шестым, соответственно. Они уступили занявшему четвертое место французскому биатлонисту Симону Фурканду.

Среди женщин лучшей в гонке преследования сегодня стала биатлонистка из Финляндии Кайса Мяккяряйнен с результатом 36 мин. и 38 сек. на трассе 10 км. Второе место у украинской спортсменки Виты Семеренко, проигравшей лидеру 11,2 сек. Третьей финишировала Яна Герикова, представляющая Словакию.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил участников Мемориала Фатьянова с окончанием соревнований. По его словам, представители IBU дали высокую оценку организации соревнований на приз памяти Виталия Фатьянова на Камчатке.

Победители стали обладателями автомобилей "Мерседес" представительского класса и кубков "Газпрома", выполненных из хрусталя и серебра.

Приз памяти Виталия Фатьянова был учрежден в 2007 году. Первые соревнования прошли в Новосибирске, где жил и работал выдающийся российский тренер. Первыми победителями турнира стали россиянин Дмитрий Ярошенко и немка Кати Вильхельм. С 2009 года соревнования проходят на биатлнном комплексе имени Виталия Фатьянова, построенном в пригороде Петропавловска-Камчтского. В 2011 году в гонке приняли участие более 70 ведущих биатлонистов из 18 стран.