"Аргументы недели" поддержат бодибилдинг!

Еженедельник "Аргументы Недели" выступил информационным партнером предстоящего Чемпионата Европы по фитнесу и культуризму, который пройдет в Туле 19 мая.

Организаторами соревнований являются Всемирная федерация бодибилдинга и Всемирная федерация фитнеса (WBBF/WFF), президентом которых является пионер европейского культуризма Эдмундас Даубарас. Лучшие атлеты континента прибудут в Россию бороться за титул "Мистер Европа", а спортсменки прекрасного пола - за титул "Мисс Фитнес Европа".

В прошлом году, на знаменитом чемпионате Всемирной федерации бодибилдинга "Мистер Вселенная" (Mr. Universe) победил российский атлет и актер Александр Невский (на фото - в центре), который также является советником Губернатора Тульской области В. Груздева по спорту. Именно по инициативе Невского было принято решение провести Чемпионат Европы по фитнесу и культуризму именно в "городе оружейников". Стратегическим партнером этого грандиозного праздника силы и красоты стал кирпичный завод "BRAER".