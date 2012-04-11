Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Дикань, получивший серьезную травму 31 марта, успешно прооперирован в Германии. Об этом сообщил директор фан-клуба красно-белых Олег Семенов.



"Многочасовая операция прошла успешно. Ее проводили в клинике челюстно-лицевой хирургии немецкого города Карлсруэ", - написал Семенов в своем микроблоге .

Вратарь красно-белых Андрей Дикань получил травму после столкновения с нападающим «Зенита» Кержаковым на 51-й минуте матча 31 марта: нападающий, пытаясь перепрыгнуть через вратаря, попал ему коленом в лицо. Дикань провел на поле еще 15 минут и пропустил гол с пенальти, после чего стало понятно, что он не сможет продолжить играть, сообщает «Интерфакс». У Диканя были диагностированы множественные переломы костей лицевого скелета: перелом правой орбитальной кости, перелом правой скуловой кости, перелом верхней челюсти справа со смещением, сотрясение головного мозга.



