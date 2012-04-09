В Анапе повторная «Русская пробежка» прошла без драки

В акции «Русская пробежка», прошедшей в эти выходные в Анапе, приняло участие около 200 человек. Участники пробежки бежали, скандируя «Русские, вперед!», «Русский, значит трезвый!».

Акция прошла в мирном русле. На «Русскую пробежку» приезжали русские националисты из Краснодара, Славянска-на-Кубани, Новороссийска, станицы Динской, Армавира, а также других регионов – Ростовской области и Ставропольского края.

Русские националисты решили повторить акцию после инцидента, который произошел 1 апреля. Как уже писал «НацАкцент», в этот день в Анапе произошла драка между участниками пробежки и представителями армянской национальности. По информации участников акции, армяне напали на них во время бега. Между тем начальник полиции ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов заявил, что конфликт был спровоцирован группой молодых людей, которые «начали на глазах молодежи другой национальности, кричать «Россия для русских».