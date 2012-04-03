Борец с допингом громко хлопнул дверью комиссии по биопаспортам спортсменов

Из нью-йоркской комиссии по созданию биометрических паспортов для спортсменов со скандалом ушёл известнейший в мире борец с допингом Майкл Ашенден. По мнению профессора, у утвержденного тестового образца паспорта есть ряд недостатков, которые он, впрочем, не указал.

Ашендена особенно возмутило новое соглашение о нераспространении данных анализов, взятых у спортсменов: по его мнению, оно было принято для того, чтобы "заглушить критиков допуска применения допинга", передает Би-Би-Си. В новые паспорта будет включена информация о составе крови и мочи его обладателя, которая будет сверяться с результатами анализов спортсмена во время соревнований.

Комиссия надеется, что нововведение позволит почти окончательно побороть проблему допинга в спорте.