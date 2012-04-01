Россияне лидируют на регате в классе яхт RC44 в Португалии

В Португалии на регате в классе яхт RC44 в общем зачете лидирует команда под российским флагом "Катюша". Российская "Синергия" - на 8-м месте. В марине с утра воскресенья установился практически полный штиль.

Накануне в третий день гонок флота на регате в Кашкайше, в которой под российским флагом выступают четыре команды - "Синергия", "РУС-7", "Ника" и "Катюша", скорость ветра резко упала, передает "ИТАР-ТАСС". Вместо 25 узлов, как это было в пятницу, едва раздуло во второй половине дня до 6-7 узлов.

В ожидании стартового сигнала команды в субботу провели около трех с половиной часов - вместо полудня первая гонка дня началась лишь в 15:30 по местному времени, когда ветер окреп до 7-8 узлов.

Вновь высокий класс показала российская команда "Катюша", тактиком которой является основатель класса RC44 новозеландец Рассел Куттс. Она упрочила свое положение лидера регаты.

На втором месте в общем зачете состязаний в Кашкайше - британская "Аква", победитель сезона-2011 и первой регаты серии в Пуэрто Калеро.

Третье место закрепила за собой еще одна британская команда "Пенинсула петоролеум".

Российская "Синергия" скатилась с 4-го на 8-е место в общем зачете. "Рус-7" дисквалифицирована за фальстарт, получив 16 штрафных очков и оказалась на 11 месте, "Ника" - на 14-м.

Все решится в заключительный день гонок – в воскресенье. Регата RC44 в Кашкайше завершится 1 апреля.