Фигуристка Алена Леонова привезла домой серебро

Петербургская фигуристка Алена Леонова не удержала пальму первенства на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Ницце, С результатом 5,56 балла россиянку опередила итальянка Каролина Костнер, изначально считавшаяся главной претенденткой на победу.

Не улыбнулась спортивная удача и двум другим россиянкам: юниорка Полина Коробеникова и Ксения Макарова привезут домой не медали, а горечь поражения и, конечно, бесценный спортивный опыт.

По оценке экспертов, в целом петербургская спортсменка выступила неплохо. Леонова улучшила свой результат в сезоне (119,67 балла за произвольную программу), но некоторые «шероховатости» помешали ей сохранить лидерство. Итог – 184,28 балла и почетное серебро. "Все-таки психологически очень давило то, что после короткой программы я была первой. Вышла сегодня на улицу, хотела подзарядиться от солнца Ниццы, а оно, как назло, не выглянуло. Пришлось спасаться пробежкой по магазинам. Как видите, помогло", - приводит слова фигуристки ИТАР-ТАСС.

Пятнадцатилетняя Полина Коробейникова, которая вышла на лед первой, набрав в сумме 129,98 балла, оказалась на 18-й строчке – виной всему отсутствие тренера (Виктория Волчкова находится в декрете) и, как следствие, плохо «откатанная» произвольная программа.

Не самый лучший результат показала и Ксения Макарова: не справившись с нервами, подопечная Евгения Рукавицына, опустилась на 9 место, набрав по итогу двух программ 149,48 балла.