В Лужниках петербургский "Зенит" в 37 туре чемпионата России по футболу выиграл в гостях у московского "Спартака" со счетом 2:1 и упрочил свое лидерство в турнирной таблице.

За "Зенит" мячи забили Сергей Семак и Александр Кержаков, за "Спартак" - Артем Дзюба. Травму в матче получил голкипер "Спартака" Андрей Дикань.

Счет в матче был открыт уже на 10 минуте - Сергей Семак пробил в касание из-за пределов штрафной после паса от Константина Зырянова.

Первый тайм так и закончился со счетом 0:1, хотя у "Зенита" было еще несколько возможностей для взятия ворот - в целом питерцы переигрывали "Спартак". Тем не менее, на перерыв команды могли уйти с равным счетом, но мяч после исполнения штрафного Дмитрием Комбаровым на последней минуте тайма угодил в перекладину ворот Вячеслава Малафеева.

В перерыве при неясных пока обстоятельствах со скамейки был удален главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти, после чего руководить командой стали его ассистенты.

На 51-й минуте Андрей Дикань спас свою команду после выхода один на один Александра Кержакова. Именно тогда вратарь получил травму: Кержаков случайно ударил Диканя коленом в голову. После небольшой паузы Дикань решил продолжать игру, даже несмотря на оплывший глаз и огромный синяк.

Уже через 10 минут после этого "Зенит" получил право на пенальти - в своей штрафной на Кержакове сфолил Николас Пареха. Кержаков реализовал пенальти, после чего Дикань попросил замену. Пока о его состоянии ничего не сообщается.

Единственный гол "Спартака" состоялся на 85-й минуте: Дзюба забил после навесной передачи Парехи, сообщает Лента.ру.

После этого матча у "Зенита" стало 74 очка после 37 игр - он уверенно занимает первое место в чемпионате. У "Спартака" осталось 62 очка, он занимает четвертую строчку.



