Болельщики едва не попали петардой во вратаря петербургского "Зенита" Вячеслава Малафеева во время матча 37-го тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" в столичных "Лужниках".



На 39-ой минуте с трибун кинули петарду, которая пролетела через ворота и упала в штрафной "Зенита" практически в метре от голкипера команды гостей. Главный арбитр приостановил встречу, проверил газон в месте приземления и продолжил игру со спорного мяча.

Еще до начала матча между болельщиками команд произошли несколько драк в метрополитене, а в Твери избили болельщиков "Зенита".



