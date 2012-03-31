Серебряные медали чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, которые прошли в Ницце завоевали россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков (201,38 балла), уступив немцам Алене Савченко и Робину Шолковы (201,49).

На третьей ступеньке пьедестала - японцы Наруми Такахаси и Мервин Тран с 189,69 баллов, сообщает РИА Новости.

Савченко и Шолковы стали четырехкратными чемпионами мира. Волосожар и Траньков второй год подряд увозят с первенства планеты серебро.