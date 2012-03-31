Российская пара опять завоевала "серебро" на ЧМ по фигурному катанию
31 марта 2012, 06:33 [ «Аргументы Недели» ]
Серебряные медали чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, которые прошли в Ницце завоевали россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков (201,38 балла), уступив немцам Алене Савченко и Робину Шолковы (201,49).
На третьей ступеньке пьедестала - японцы Наруми Такахаси и Мервин Тран с 189,69 баллов, сообщает РИА Новости.
Савченко и Шолковы стали четырехкратными чемпионами мира. Волосожар и Траньков второй год подряд увозят с первенства планеты серебро.
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