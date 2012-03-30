Золотая медаль Владимира Кличко продана за миллион долларов

Золотая олимпийская медаль украинского боксера Владимира Кличко продана на аукционе за 1 млн долларов. При этом награда останется у боксера. Таким неожиданным был финал торгов, завершившихся ночью в Киеве.



Неизвестный господин отдал за медаль, завоеванную Владимиром Кличко на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, шестизначную сумму. После торгов на сцену вышел представитель покупателя и сообщил, что тот оставляет ее чемпиону, а деньги перечисляет в благотворительный фонд братьев Кличко.

По итогам благотворительного аукциона собрано свыше 1,5 млн долларов.



