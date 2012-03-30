Россия – Латвия РЕВАНШ

Промоутерская компания FIGHT NIGHTS совместно с FAXE и FORWARD представляют: FAXE Forward Challenge II!!! 14 апреля на Арена Рига при поддержки десяти тысяч зрителей Марек Лавринович попробует взять реванш у прославленного российского кикбоксера Александра Стецуренко.



Напомним, что на первом турнире Forward Challenge в Риге, Александр Стецуренко нокаутировал соперника на 2-ой минуте финального боя. Итог поединка вызвал много споров, и организаторами турнира было принято решение о проведении реванша.



Также на FAXE Forward Challenge II зрителей ждет финал конкурса FAXE Ring Girl, яркое шоу, спецэффекты и запоминающиеся поединки с участием звезд К-1 из России.



FAXE Forward Challenge FIGHT CARD